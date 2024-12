Cei doi se cunosc de foarte mulți ani și întotdeauna s-au înțeles bine.

Liviu Vârciu a spus că îl consideră pe Andrei Ștefănescu parte din familie. Mai în glumă, mai în serios, prezentatorul TV spunea că prietenul lui este cam zgârcit, dar îl apreciază. Vârciu a vorbit despre Andrei în stilu-i caracteristic, stârnid amuzamentul tuturor.

„Nu mai știu câți sunt, cred că sunt peste zece ani. Habar n-am de cât timp îl știu, dar îl știu de prea mult timp. Este singurul meu prieten cu care nu m-am certat niciodată. Este singurul prieten cu care eu nu m-a certat și crede-mă ce spun pentru că e foarte greu să te cerți cu mine, eu nu sunt un tip certăreț, nu sunt un tip nervos.

În schimb, el e cu nervii la pământ (n.r. – râde) (…) E foarte chitros, e o chitră de om, dar asta poate să fie o calitate, nu un defect (…) E un tip pe care eu îl iubesc din tot sufletul meu. Andrei, te iubesc și mă bucur tare că fac parte din prietenii tăi”, a spus Liviu Vârciu, la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Liviu Vârciu, despre prietenia cu nea Mărin

Liviu Vârciu avea o datorie de 50.000 de euro la nea Mărin. Actorul a avut neapărat nevoie de bani când și-a construit casa, însă, între timp, a reușit să îi înapoieze banii prietenului său.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, a spus el pentru viva.ro.

Liviu Vârciu a recunoscut că a fost ajutat de nea Mărin, căruia îi e recunoscător. „M-a ajutat, mânca-i-aș gura lui! Am fost într-o situație foarte dificilă, nu-mi mai ajungeau banii pentru casa pe care încerc să o finalizez și nea Mărin imediat a sărit. Cine-ți mai împrumută bani în ziua de astăzi?! E adevărat că eu mai cheltuiesc banii pe prostii”, a declarat Vârciu la Antena Stars.

