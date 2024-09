Miercuri seară s-a aflat că Betty Salam și Cătălin Vișănescu sunt eliminați de la Asia Express 2024. Betty și Cătălin au concurat împotriva echipelor formate din Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, respectiv Ioana State și Mane Voicu. Deși au luptat până la capăt, ei nu au reușit să câștige cursa decisivă, devenind astfel prima echipă eliminată din acest sezon.

„A fost o chestie de psihic. M-a afectat”

„Zeul de astăzi este roșu”, a anunțat prezentatoarea Irina Fodor cu părere de rău. „În momentul de față nu sunt făcută pentru acest concurs. Nu mai am de unde să-mi iau această putere de a merge mai departe și nu mai am condiția fizică încât să fac lucruri peste limita mea. Dacă nu aveam ghinionul cu piciorul din prima zi, dacă s-ar fi întâmplat peste 4 zile, poate ar fi fost altfel. A fost o chestie de psihic. M-a afectat. Nu mai pot sta fără Matias. Gândul meu este acasă”, a spus Betty Salam.

Acum, după ce a părăsit competiția, fata lui Florin Salam a făcut dezvăluiri. Susține că a fost foarte criticată pe rețelele de socializare, lucru care a deranjat-o. „Sunt puțin dezamăgită. Am o singură întrebare: dacă nu aș fi fost de etnie romă, aș fi primit sau nu aș fi primit atâta hate?

Pentru că mă uitam prin comentarii și, încă o dată vă spun, eu le mulțumesc celor de acasă, publicului meu, în primul rând, și vă spun din tot sufletul că datorită lor și tatăl meu, și eu și cu toții suntem aici. (…) Nu înțeleg cui i-am greșit eu atât de tare, de ce aruncă cu pietre în mine. Eu nu am deranjat pe nimeni”, a declarat Betty Salam, în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, conform Spynews.

Betty Salam: „Am învățat să mă bucur de orice lucru mărunt”

După ce s-a aflat că ea și soțul ei sunt eliminați, Betty Salam a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. „Aventura în Asia Express a luat sfârșit pentru noi din păcate, dar din fericire, suntem recunoscători, deoarece am cunoscut oameni frumoși, ba chiar am legat prietenii cu ei. Dar ce am învățat din toată această călătorie?

Ceva foarte important: să am răbdare, ba mai mult, am învățat să mă bucur de orice lucru mărunt, am mai învățat să văd răul uneori ca pe un bine, de ce?

Fiindcă în Asia Express, poate pe TV nu pare atât de dramatic, însă la finalul misiunilor, indiferent pe ce loc eram, aveam o satisfacție că am dus totul până la capăt, chiar dacă ne mișcam greu”, este o parte din mesajul postat de Betty Salam.

Betty Salam a încheiat postarea cu un mesaj de mulțumire adresat echipei de producție a emisiunii și cu o frază care descrie cel mai bine experiența ei: „Mulțumim că ne-ați ales pe noi să facem parte din acest proiect minunat, în care nici cu cei mai mulți bani de pe lume nu poți trăi sentimentele și experiența de acolo. Iar în doar două etape, am făcut atâtea chestii cât pentru o lună”.

