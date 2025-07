Soția lui Florin Pastramă se teme că bazele NATO care se află în Emiratele Arabe Unite ar putea fi atacate, astfel că nu are de gând să se întoarcă prea curând înapoi în Dubai.

„Pur și simplu mă închideam în casă de frică! Nu puteam dormi nopțile, eram speriată. În Dubai sunt două baze NATO, una era chiar la 30 de kilometri de casa mea, iar alta la 130 de kilometri, în Abu Dhabi. Mi-a fost teamă tot timpul că o să atace una dintre cele două baze NATO. Acolo este război și mie mi-a fost foarte frică! Voi sta în România până când se termină războiul acolo”, afirma Brigitte Pastramă în Click, în primele zile din luna iulie.

Acum, sursa citată a stat din nou de vorbă cu vedeta, care a sperat că în România se va ocupa de afacerile pe care le avea până să plece în Dubai. Doar că planul ei nu poate fi pus în practică fix așa cum a vrut ea, deoarece criza i-a lovit una dintre principalele surse de venit.

După cum afirmă Brigitte Pastramă, locul de joacă din Pipera, care i-a rămas după ce a divorțat de Ilie Năstase, nu mai produce bani, astfel că afacerea este în pierdere.

„Acum este perioada de vară, toată lumea este plecată în concediu și afacerea merge foarte slab. Se simte că a venit criza! Suntem și noi afectați, cam de trei luni așa. Locul acela a fost cel mai afectat și atunci când a fost pandemia de COVID-19. Și acum e afectat de criză! Dar, cu voia lui Dumnezeu, o să ieșim la liman și o să le ducem pe toate”, a spus pentru Click soția lui Florin Pastramă.

Brigitte Pastramă a mai dezvăluit că se gândește să se întoarcă în Emiratele Arabe Unite în toamnă, pentru că își dorește să aibă o prezentare de modă la care a lucrat foarte mult în ultimele luni.

„Eu cu Sara stăm la Dubai, ea face școala acolo și eu am avut foarte multă treabă cu școala mea de modă și noua colecție la care lucrez pe brânci. Ultima dată când a venit Florin Pastramă în Dubai, nici nu am stat cu el, pentru că am avut examen, n-am avut timp de el. Sara a venit și ea în țară înaintea mea”, a încheiat vedeta.

