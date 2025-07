Speriată de războiul dintre Iran și Israel, Brigitte Pastramă se teme că bazele NATO care se află în Emiratele Arabe Unite ar putea fi atacate. Iar una dintre aceste baze s-ar fi aflat destul de aproape de locul în care s-a mutat vedeta.

Brigitte Pastramă a aterizat pe 5 iulie din Dubai în România

„Pur și simplu mă închideam în casă de frică! Nu puteam dormi nopțile, eram speriată. În Dubai sunt două baze NATO, una era chiar la 30 de kilometri de casa mea, iar alta la 130 de kilometri, în Abu Dhabi. Mi-a fost teamă tot timpul că o să atace una dintre cele două baze NATO. Plus că au anulat zborurile spre România. Sora mea a reușit să ia un avion pe 28 iunie, iar eu am rezervat un zbor pe 5 iulie”, a spus Brigitte Pastramă pentru Click.

Soția lui Florin Pastramă a dezvăluit că s-ar fi întors în România mai devreme, însă nu a găsit avion și a așteptat să termine cel de-al doilea nivel al cursului pe care l-a făcut la Institute of Luxury Fashion and Style din Dubai, pentru a deveni creatoare de modă.

„Acolo este război și mie mi-a fost foarte frică! Am vrut să plec demult, dar am mai stat ca să termin examenul. Le-a plăcut de mine că sunt muncitoare, m-au lăudat, am fost foarte apreciată peste tot. Când am terminat ESMOD, chiar directorul de acolo m-a felicitat. Eu consider că sunt încă la început. Vreau să prezint colecția mea de haute-couture mai întâi la Dubai, apoi în Qatar și România.

Am investit foarte mulți bani în aceste școli. Numai pentru specializarea în corsete am plătit 7.500 de dolari. Vreau ca atunci când voi lansa prima mea colecție haute-couture să încep să culeg roadele și să-mi scot acești bani investiți în școli, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai afirmat Brigitte Pastramă pentru sursa citată.

Potrivit celor spuse de către vedetă, ea s-a întors în România cu toate materialele pe care le folosește pentru a crea rochii, urmând ca în toamnă să aibă o prezentare de modă în Dubai.

Vedeta pregătește o lansare de modă în toamnă

„Voi sta în România până când se termină războiul acolo. Rămân aici, voi lucra la noua colecție de haute-couture aici în țară, în pace și liniște. Vreau să o lansez la Dubai în toamnă. În Dubai mi-am comandat 100 kilograme de materiale din Egipt, Indonezia. Ele sunt foarte grele și scumpe. Doar modelul pentru o singură rochie cântărește 10 kilograme. Am adus patru valize cu materiale în România, pentru că am de terminat colecția. Am plătit în plus pentru fiecare valiză aproximativ 400 de dirhami.

Deocamdată sunt gata două rochii haute-couture și am început să lucrez și la o rochie de mireasă, în care intră nu mai puțin de 15 metri de crinolină, comandată din Liban. Mi-am comandat deja aici în țară o mașină de cusut, pentru că eu îmi lucrez singură modelele, le cos manual. Va trebui însă să caut și o persoană specializată pe haute-couture, care să mă ajute aici în țară”, a încheiat Brigitte Pastramă.