În cel mai recent vlogg încărcat pe YouTube, Dorian Popa a povestit despre drumul său până în Istanbul, cu mașina. Și-a pregătit din timp actele necesare pentru această călătorie, însă nu s-a documentat suficient, a uitat o hârtie foarte importantă.

„Eu aveam o procură, știți că atunci când ieși cu mașina din țară e nevoie de procură pentru că mașina este pe firmă. Eu am făcut atunci pentru Budapesta. Știam că e valabilă trei luni, nu m-am gândit la detalii, mai detalii de atât. Și zilele trecute chiar vorbeam cu Cori, i-am zis că avem pașapoarte, procură nu ne mai trebuie pentru că o avem deja făcută pe trei luni. Am zis că mergem, totul e bine. Eu mergeam la sigur.

Acum am mers noi către vamă, am aberat noi… Până să ajungem la turci, bulgarii ne-au oprit, un domn român ne-a spus că avem problemă cu procura. Noi o aveam pe telefon. Ne-a zis: Domne, vedeți că procura nu este pentru spațiul extracomunitar, adică nu este pentru țările non-UE și o să aveți probleme la turci, dacă o arătați de pe telefon. Numai Popa putea să pățească așa ceva. Am dat toate telefoanele în țară și în 30 sau 40 de minute aveam noua procură pe care domnul român de la vama din Bulgaria ne-a și printat-o”, a declarat Dorian Popa, care a continuat drumul până la vama cu Turcia.

Acolo, cântărețul s-a temut că polițiștii vor vedea că documentul nu e în original și nu îl vor lăsa să treacă. Dorian Popa a făcut ce a știut mai bine, le-a atras atenția și a început să cânte.

„Ne-a printat, am luat toate astea și am mers la turci. Ne-au zis că în mod normal nu ar trebui să ne primească, pentru că procura nu e în original. Imaginați-vă că făcusem deja 500 de kilometri din cei 680 până în Istanbul. Dacă ceva nu mergea bine, ne întorceam acasă. (…)

Am mers la vamă, m-am pus cu coatele pe tejgheaua lui nenea ăla, i-am întins toate actele și s-a uitat la ceasul meu. E Rolex? Am zis ce vrea ăsta de la mine. I-am zis atunci că sunt cântăreț și l-am întrebat dacă vrea să asculte Tarkan. Și am început să cânt la vamă înainte să intrăm. S-au strâns toți băieții acolo, nu mai contau actele mele, i-am luat de cap. Le-am arătat și Instagramul și iată-mă în Istanbul”, a declarat artistul care a ajuns cu bine în Turcia.

