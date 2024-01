Noaptea de Revelion e una dintre cele mai profitabile pentru cântăreți, artiști, actori. Au loc multe evenimente, petreceri, concerte unde sunt doriți pentru a urca pe scenă. Și Dinu Maxer a semnat un contract pentru noaptea dintre ani, artistul a prezentat anul acesta programul la un restaurant.

Alături a avut-o pe Magdalena Chihaia. Și dansatoarea avea programat un eveniment, însă în ultima zi a fost contramandat. „A fost frumos! Am fost cu Dinu la un restaurant unde a prezentat în toate cele trei săli și unde efectiv lumea l-a savurat, l-a aplaudat după care a făcut poze cu el.

De data aceasta eu nu am lucrat. Trebuia să am și eu un eveniment cu fetele, însă s-a contramandat cu o zi înainte de Revelion. Oameni neserioși. În 15 ani de când am evenimente și lucrez de Revelion nu am mai pățit asta.

Însă nu am fost tristă pentru că am putut să fiu tot Revelionul lângă iubitul meu și să ne bucurăm împreună de trecerea dintre ani. Anul 2023 mie mi-a schimbat viața total și lui la fel și abia asteptăm să vedem 2024 cât de magic va fi pentru noi”, a spus Magdalena Chihaia pentru Click.

Vestea că Deea și Dinu Maxer s-au despărțit a uimit, mai ales că mulți dintre fanii lor credeau că formează cuplul perfect. Au divorțat la notar și deja au trecut peste despărțire, Deea formează un cuplu cu Robert, iar Dinu Maxer se iubește cu Magdalena Chihaia. Cei doi au spus în diferite interviuri că se înțeleg foarte bine, nu s-au mutat încă împreună, dar petrec mult timp unul cu altul.

Întrebată de curând într-un interviu pentru Click dacă ea și Dinu Maxer au planuri de căsătorie, Magdalena Chihaia a răspuns: „Nu am de gând să mă mărit prea curând. Nici nu se pune problema atât de repede. Dinu abia a divorțat, deci este exclus”.

Și a continuat: „Evident că mi-aș dori, la un moment dat, să se ducă relația noastră în această direcție, însă e prea devreme. Nu, nu am vorbit despre asta. Oricum fiind căsătorită o dată pot spune că nu un act te ține într-o relație sau ține o relație. Poți fi fericit și poți avea o relație frumoasă și fără să semnezi acel act.

Iubirea, respectul și devotamentul dintre parteneri sunt mult mai importante. Lucrăm și foarte bine împreună. Dinu urmează să deschidă Școala de Muzică Axxa și acolo o să predau și teatru, și dans pentru copii”.

