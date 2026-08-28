Liviu Vârciu își ține urmăritorii la curent cu activitățile sale chiar și în timpul vacanței. Prezentatorul se află în Bulgaria, alături de copii, unde a ales să petreacă câteva zile la un hotel cu servicii all inclusive.

Deși vacanța este una de relaxare, artistul nu s-a ferit să vorbească despre o situație care l-a nemulțumit. Totul s-a întâmplat în momentul în care a ieșit să petreacă puțin timp alături de prieteni și a comandat un whiskey.

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Liviu Vârciu nu a vrut să spună numele hotelului

Artistul a precizat că nu va dezvălui public hotelul unde este cazat, explicând că nu vrea să îi facă publicitate negativă. „Sunt în vacanță cu copiii la bulgari. Nu vă spun hotelul că nu vreau să îi fac reclamă gratuit proastă”, a spus artistul.

Liviu Vârciu a explicat apoi că pentru cele patru zile petrecute pe litoralul bulgăresc a plătit o sumă importantă. Pachetul ales include servicii all inclusive, iar prezentatorul a dat de înțeles că, pentru banii cheltuiți, se aștepta la anumite condiții.

„Am zis să mă retrag la un pahar cu băieții, sunt la all inclusive, apropo. Am dat 100 și un pic de milioane pe 4 zile și avem all inclusive”, a mai spus Liviu Vârciu.

Ce a făcut după ce a comandat un whiskey cu suc

Situația care l-a luat prin surprindere pe Liviu Vârciu a apărut în momentul în care a comandat un whiskey cu suc. Artistul a vrut să afle exact ce băutură i-a fost servită și a verificat sticla. După ce a observat ce whiskey primise și a calculat, potrivit propriilor declarații, cât ar costa aproximativ cantitatea din paharul său, prezentatorul a comentat situația cu umor.

„Am cerut un whiskey cu suc și mi-au dat… am zis să văd și eu ce beau. Beau 50 g de whiskey care costă 6 euro litrul. Beau de 1,2 ron. Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce îmi e rău”, a povestit acesta.

Astfel, deși se află într-o vacanță all inclusive, Liviu Vârciu a ales să le arate urmăritorilor și partea mai puțin plăcută a experienței sale. Artistul nu a oferit însă detalii despre numele hotelului sau despre stațiunea în care este cazat.

Liviu Vârciu, „obligat” de Anda Călin să plece în vacanță

Nu este pentru prima dată când prezentatorul vorbește cu umor despre vacanțele organizate alături de familia sa. Cu ceva vreme în urmă, Liviu Vârciu povestea că Anda Călin a insistat să plece în vacanță, deși el era obosit, răcit și nu dormise de mai mult timp.

„Vrei nu vrei, hai Vârciule în vacanță! Asta e situația cu soția mea, care nu m-a lăsat deloc, a zis: hai să mergem în vacanță. Hai tată, să mergem! După ce am fost nași… în 48 de ore de când nu am dormit, acum am dormit puțin la hotel și suntem bine acum. Ea e mult mai bine decât mine. Răcit, terminat, dar suntem în vacanță. Suntem la căldură! Yeyyy!”, a spus Liviu Vârciu.

Prezentatorul mărturisea atunci că se simțea epuizat și răcit după câteva zile aglomerate, însă a acceptat planurile de vacanță. De această dată, Liviu Vârciu a ajuns în Bulgaria împreună cu copiii și, pe lângă momentele de relaxare, a avut parte și de o situație despre care a ținut să le povestească fanilor săi de pe rețelele de socializare.

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