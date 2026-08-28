Liviu Vârciu își ține urmăritorii la curent cu activitățile sale chiar și în timpul vacanței. Prezentatorul se află în Bulgaria, alături de copii, unde a ales să petreacă câteva zile la un hotel cu servicii all inclusive.

Deși vacanța este una de relaxare, artistul nu s-a ferit să vorbească despre o situație care l-a nemulțumit. Totul s-a întâmplat în momentul în care a ieșit să petreacă puțin timp alături de prieteni și a comandat un whiskey.

Liviu Vârciu și Anda Călin, soția lui | Foto: InstagramIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Liviu Vârciu nu a vrut să spună numele hotelului

Artistul a precizat că nu va dezvălui public hotelul unde este cazat, explicând că nu vrea să îi facă publicitate negativă. „Sunt în vacanță cu copiii la bulgari. Nu vă spun hotelul că nu vreau să îi fac reclamă gratuit proastă”, a spus artistul.

Liviu Vârciu a explicat apoi că pentru cele patru zile petrecute pe litoralul bulgăresc a plătit o sumă importantă. Pachetul ales include servicii all inclusive, iar prezentatorul a dat de înțeles că, pentru banii cheltuiți, se aștepta la anumite condiții.

„Am zis să mă retrag la un pahar cu băieții, sunt la all inclusive, apropo. Am dat 100 și un pic de milioane pe 4 zile și avem all inclusive”, a mai spus Liviu Vârciu.

Ce a făcut după ce a comandat un whiskey cu suc

Situația care l-a luat prin surprindere pe Liviu Vârciu a apărut în momentul în care a comandat un whiskey cu suc. Artistul a vrut să afle exact ce băutură i-a fost servită și a verificat sticla. După ce a observat ce whiskey primise și a calculat, potrivit propriilor declarații, cât ar costa aproximativ cantitatea din paharul său, prezentatorul a comentat situația cu umor.

„Am cerut un whiskey cu suc și mi-au dat… am zis să văd și eu ce beau. Beau 50 g de whiskey care costă 6 euro litrul. Beau de 1,2 ron. Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce îmi e rău”, a povestit acesta.

Astfel, deși se află într-o vacanță all inclusive, Liviu Vârciu a ales să le arate urmăritorilor și partea mai puțin plăcută a experienței sale. Artistul nu a oferit însă detalii despre numele hotelului sau despre stațiunea în care este cazat.

Liviu Vârciu, „obligat” de Anda Călin să plece în vacanță

Nu este pentru prima dată când prezentatorul vorbește cu umor despre vacanțele organizate alături de familia sa. Cu ceva vreme în urmă, Liviu Vârciu povestea că Anda Călin a insistat să plece în vacanță, deși el era obosit, răcit și nu dormise de mai mult timp.

„Vrei nu vrei, hai Vârciule în vacanță! Asta e situația cu soția mea, care nu m-a lăsat deloc, a zis: hai să mergem în vacanță. Hai tată, să mergem! După ce am fost nași… în 48 de ore de când nu am dormit, acum am dormit puțin la hotel și suntem bine acum. Ea e mult mai bine decât mine. Răcit, terminat, dar suntem în vacanță. Suntem la căldură! Yeyyy!”, a spus Liviu Vârciu.

Prezentatorul mărturisea atunci că se simțea epuizat și răcit după câteva zile aglomerate, însă a acceptat planurile de vacanță. De această dată, Liviu Vârciu a ajuns în Bulgaria împreună cu copiii și, pe lângă momentele de relaxare, a avut parte și de o situație despre care a ținut să le povestească fanilor săi de pe rețelele de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
GSP.RO
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.RO
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Tvmania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie

Știri România

Parteneri
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert
Adevarul.ro
Relațiile diplomatice cu Ungaria scârțâie: Péter Magyar s-a văzut cu toți omologii vecini importanți, mai puțin cu Bolojan. Problema diplomației românești, analizată de un expert
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
Fanatik.ro
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Financiarul.ro
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
TVMania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Universitatea care oferă 2.300 de euro pe lună studenților ca să joace jocuri video. Cu o condiţie
ObservatorNews.ro
Universitatea care oferă 2.300 de euro pe lună studenților ca să joace jocuri video. Cu o condiţie
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Mediafax.ro
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Navă cu 12 oameni la bord, cuprinsă de foc în Marea Neagră. Nicușor Dan, primele declarații
KanalD.ro
Navă cu 12 oameni la bord, cuprinsă de foc în Marea Neagră. Nicușor Dan, primele declarații

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
Fanatik.ro
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)