După Anul Nou, Mario Fresh a plecat într-o vacanță în Bali cu unul dintre prietenii lui, dar și cu Nadd Hu, tânăra care i-a devenit iubită cântărețului după despărțirea de Alexia Eram. După mai multe zile de distracție, artistul a rămas singur în Bali, iubita lui întorcându-se în țară.

Ulterior, Mario Fresh a început un program riguros de relaxare și terapii în Bali. Însă din cauza apei contaminate consumate în timpul șederii, artistul a ajuns pe perfuzii. „Așa respir eu când mai am puțin și mor”, a fost una dintre postările pe Instagram ale lui Mario Fresh, care și-a îngrijorat fanii.

Medicii au intervenit, i-au pus o perfuzie lui Mario Fresh. „Bună seara! Asta e culmea prostiei: să mănânci sănătos și să bei numai apă și să mori de greață. Cum vine asta? Cum? Vă zic eu: apă cu gheață. Gheață făcută din apa de la robinet. Robinet putred. Apa din Bali moartă. De ce nu îmi ascult eu prietenii?! Ne vedem în două zile, vă țin la curent”, a mai transmis el în mediul online.

Rămâne de văzut cum va continua vacanța lui Mario Fresh în Bali, sigur artistul își va ține fanii la curent pe rețelele de socializare.

Cine este Nadd Hu, noua iubită a lui Mario Fresh

Pe numele real Nadia, Nadd Hu este o influenceriță de succes, cu peste 160.000 de urmăritori pe Instagram și o prezență puternică pe TikTok. Jumătate româncă și jumătate chinezoaică, Nadia s-a născut în România și a copilărit în București. Ea și-a câștigat popularitatea prin postările de lifestyle, modă și provocările amuzante pe rețelele sociale, care i-au adus un public fidel.

De-a lungul timpului, Nadd Hu a dezvăluit detalii despre viața și cariera ei. Absolventă a Universității de Arte din București, tânăra de 26 de ani a urmat inițial un parcurs artistic, luând lecții de canto și pian la Liceul de Muzică Dinu Lipatti. Totuși, a decis să-și schimbe direcția, orientându-se către fashion, make-up și tehnologie.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, a povestit Nadd Hu. Concurenta de la Chefi la cuțite a absolvit Universitatea de Arte din București în anul 2018 și este pasionată de modă, make-up și tehnologie.

Nadd Hu a avut o florărie, însă a vândut-o între timp. „Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin. Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile”, a povestit ea, în urmă cu doi ani.

