Mihaela Bilic a mărturisit că frigiderul ei este aproape gol, iar încercarea de a-l reumple s-a dovedit a fi mai dificilă decât se aștepta. „Aproape nimic! Și mai trist este că am fost la supermarket să-mi cumpăr și n-am mai găsit nimic de cumpărat.

Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată că va trebui să încep să gătesc (n.r. râde). Nu se mai găsește nimic bun de mâncare gata preparat. Iar diversitatea la raft a scăzut substanțial. Și atunci cred că trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”, a spus nutriționista pentru Cancan.

Chiar dacă, de obicei, nu gătește foarte des, Mihaela Bilic recunoaște că atunci când o face, mâncarea gătită acasă îi prinde bine și corpului, și sufletului. „Vara asta am gătit pentru că am fost plecată la țară, la pădure, și acolo nu vine nici delivery-ul, nici nimic, și am mâncat ciorbă de fasole uscată și ardei umpluți și ciorbă de dovlecei.

Chiar am o oală de fiert sub presiune, le pun pe toate acolo, închid capacul și într-un sfert de oră e gata. A fost bine și am observat că și organismul se simte mai bine cu mâncare gătită”, a povestit ea.

Cea mai neașteptată dietă

Despre dietele care circulă în mediul online, Mihaela Bilic rămâne la fel de fermă ca întotdeauna. Ea spune că nu se lasă influențată de trendurile apărute pe internet și privește cu scepticism „noutățile” venite de peste ocean. „Nici eu nu mai știu. Nu știu, pe grupe de sânge… nu știu.

La capitolul ăsta recunosc că nu citesc și nu mă amuz descoperind ineptiile de pe internet. Toate căutările mele sunt țintite și, de obicei, când caut, caut lucruri serioase, nu caut să văd ce mai e la modă pe la Hollywood. Și ce mai vine de la americani, sub nicio formă, la capitolul nutriție!

Efectiv, ei sunt capabili, și așa au stricat tot, dar sunt capabili să inventeze la nesfârșit prostii. Aș spune că orice vine de la americani, pe materie de nutriție, ar trebui privit cu reticență”, a mai spus Bilic.

Astfel, chiar dacă a plecat „dezamăgită și speriată” de la supermarket, Mihaela Bilic pare pregătită să revină la obiceiurile simple și sănătoase din bucătărie, cu o ciorbă, o tocăniță și, poate, un strop de inspirație din viața de la țară.

Farfuria ideală pentru slăbit recomandată de Mihaela Bilic

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști, trage un semnal de alarmă cu privire la carbohidrați. Aceasta a vorbit recent în mediul online, despre compoziția ideală a unei mese sănătoase și eficiente în procesul de slăbire.

„Dacă vreți să slăbiți, nutrienții care trebuie limitați (după ce ați eliminat zahărul) sunt carbohidrații/amidonul/făinoasele. Deși au doar 4 cal/g (față de grăsime care are 9 cal/g), carbohidrații cresc glicemia în sânge și stimulează secreția de insulină – principalul hormon de îngrășare al organismului”, scrie Bilic într-o postare pe Facebook.

Mihaela Bilic avertizează că acest lucru nu este recomandat pe termen lung. „Nu e sănătos să eliminăm complet făinoasele din viața noastră, ele sunt sursă de glucoză – carburantul cu care funcționează toate celulele, inclusiv creierul. Fără glucide nu putem trăi, atât echilibrul fizic cât și cel psihic sunt afectate grav.”

Mihaela Bilic propune o metodă simplă pentru a învăța controlul porțiilor. „Cum arată farfuria ideală? Jumătate conține legume (50%), un sfert conține proteine (carne/ pește/ ou) și un sfert (25%) făinoase/amidon”.

