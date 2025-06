Pe Instagram, Oana Roman a postat un mesaj sarcastic în care i‑a transmis livratorului: „Pentru băiatul care mi‑a livrat în seara aceasta comanda în Tunari. Să-ți fie de bine. Sper că ți‑a ajuns că ai mâncat jumătate din comandă”.

Oana Roman, probleme cu livratorii de mâncare

În ironia sa caracteristică, Oana Roman l-a felicitat virtual și l-a asigurat că poate să se bucure de restul mâncării, evident, fără a ascunde revolta și dezamăgirea față de situație. Aceasta nu este prima dată când vedeta întâmpină probleme cu livrări.

În urmă cu aproximativ un an, a povestit despre un livrator care a țipat și a înjurat-o chiar în fața casei, în prezența fiicei sale, Isabela, ceea ce i‑a provocat o stare de teamă și indignare.

„În seara asta, un livrator a țipat și m-a înjurat îngrozitor de urât de față cu Isa în fața casei mele. Dacă sunteți femei singure, mai ales cu copii, nu mai comandați nimic seara. Și eu, și Isa ne-am speriat foarte tare. Livratorul m-a recunoscut și pentru că l-am rugat să nu mai țipe așa tare, a început să mă înjure. Am camere peste tot și firma de pază care vine instant dacă apăs butonul de alarmă, dar am tras o mare sperietură”, povestea pe atunci Oana Roman, tot pe Instagram.

Oana Roman, planuri cu fiica Isabela

Oana Roman și fiica ei au fost prezente recent la premiera filmului produs de Lucian Viziru și soția lui, Ema, „Norocoșii”. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit unde va pleca în vacanță, dar și cum a reușit să slăbească.

„Toată lumea mi-a zis că am mai slăbit, eu nu m-am cântărit, dar e posibil, da! Rar mă mai cântăresc! Eu mă uit la haine. Dacă simt că nu-mi mai vine o haină, înseamnă că m-am îngrășat. Dacă mi-e largă, înseamnă că am slăbit, e simplu!

Țin de patru ani fasting: 14, 16 ore, uneori ajung și la 18 ore de pauză. Destul de mult, dar m-am obișnuit așa și mi-e foarte OK. Am analizele bune”, a povestit Oana Roman, pentru Click!

Oana Roman a fost însoțită de fiica ei la eveniment, vedeta implicând-o pe Isabela în toate activitățile sale în ultima vreme. În următoarea perioadă, cele două vor pleca într-o vacanță de vis la Nisa, orașul preferat al Oanei.

„Am luat biletele, mergem la prietenele mele la Cannes. Isa ia vacanță pe 20 iunie și pe 21 am plecat. O să mă mut la un moment dat la Nisa, dar Isa e prea legată acum aici. Probabil că pensia mea va fi acolo. Isa a crescut, a început să se fardeze. Acum venim de la înot și de aceea nu are machiaj pe față. În rest, e cuminte. E un copil foarte bun.

Mă consider o norocoasă, per total, cu toate minusurile, problemele, neajunsurile, momentele grele. M-am născut într-o familie extraordinară, am avut o mamă și am un tată extraordinari. Nu vorbim de vreo moștenire apărută de nu știu unde sau vreun prinț pe cal alb, dar am avut multe privilegii în viața aceasta”, a mai spus Oana Roman, pentru sursa citată.