„Eu chiar nu o văd ca pe un ghinion, adică chiar ai nevoie întotdeauna de o perioadă de acumulare ca să poți să faci ceva. Chiar dacă acum am luat rolul acesta, eu am un trecut în spate, adică nu a apărut așa, am multă muncă. Dacă îți aduci aminte, ne-am mai întâlnit la un casting, pe care nu l-am luat”, a declarat Ștefan pentru Ego despre perioada în care nu a reușit să prindă niciun proiect artistic.

„Clar este șansă, pentru că eu aveam altă direcție în viață. Urma să concurez la Campionatul Mondial de jiu-jitsu, asta era treaba mea.

Actoria o lăsasem în urmă. Am zis că am pierdut atât de multe castinguri, n-am luat, n-are rost, n-am ce să caut. M-a sunat Domnica (n.r. – Domnica Cîrciumaru, director de casting pentru Antena 1) că se filmează un serial în curând și am zis bine. De ce nu până la urmă? Ce mai contează? Mă duc și văd ce se întâmplă”.

„Când am parcat mașina, primul lucru pe care l-am făcut a fost să lovesc mașina într-un mare stâlp. Am zis că este un semn. Am urcat la etajul unde se ținea castingul, acolo o grămadă de actori, pe unii îi știam din seriale, pe alții din filme. Când i-am văzut, am zis că vai de capul meu. L-am salutat pe un băiat cu care mă întâlnesc la sală și când l-am salutat, îmi tremura vocea.

Aveam emoții de nu puteam să le stăpânesc. Am luat foile cu textele, m-am dus într-o încăpere și m-am dus să repet până am intrat în sala de casting, unde am întâlnit-o pe Ana Bodea, care este partenera mea din serial și în tot haosul ăla, în toată gălăgia aia din capul meu, în momentul când am privit-o m-am liniștit.

Când schimbam privirea, iar apărea gălăgia. Este unul dintre motivele pentru care probele mele cu ea au fost foarte bune, pentru că a existat chimie”, ne-a povestit amuzat tânărul actor, completând că totul i se datorează Ruxandrei Ion, care a văzut un real potențial în el.

„La acest casting am venit fără așteptări, iar la celelalte la care am fost și pe care nu le-am luat, m-am dus cu mari așteptări. Dacă te duci mai relaxat, cred că este mult mai bine. Dacă Dumnezeu sau o forță superioară ție vrea ca tu să iei acel casting, atunci se va întâmpla.

Nu trebuie să forțezi tu nimic. Efectiv se întâmplă. Doamna Ruxandra Ion în ziua respectivă a avut să zicem flerul și încrederea în mine că pot să duc acest proiect. Sunt convins că o să fie și un succes pentru că mi-e greu să cred că s-au aliniat atât de multe lucruri și nu se vor mai alinia de-acum înainte”, a încheiat actorul.

