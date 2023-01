„Asta e coada de la taxi. Se pare că dacă vrei să faci lucruri pe aici, trebuie neapărat să închiriezi mașină. Am încercat cu autobuzul, dar aplicația lor nu funcționează și durează totul foarte mult. Se găsesc mașini de la 40 de euro pe zi”, a spus Vladimir Drăghia.

În urmă cu trei luni, Alice Cavaleru a devenit mamă pentru a doua oară. Soția lui Vladimir Drăghia este foarte fericită alături de familia ei, chiar dacă micuța a avut câteva probleme de sănătate. Alice consideră că anul acesta a fost unul plin de încercări, însă din care a avut de învățat foarte multe. „Trei luni și două zile de bucurie cu Alegra-Nova.

Încerc să mă bucur în tihnă de fiecare secundă pentru că timpul zboară, dar în ultimul timp, viața mea e un carusel: când e totul pe slow și mă bucur de puiuțul meu cel mic, când e totul pe repede-înainte și trebuie să mă ocup și de puiuțul cel mare, de proiecte și de deadline-uri.

Anul acesta a fost o lecție pentru mine pentru că am fost nevoită să învăț că lucrurile nu se întâmplă în ritmul în care îmi doresc, că nu le pot face pe toate… Dar când trag linie, tot mi se pare că sunt muuuuult pe plus.

Când mă uit la cât de mare, inteligentă și adorabilă este Zora, când mă uit la Alegra cum zâmbește după ce am așteptat-o atât de mult (și am trecut prin ceva peripeții), sufletul meu e mulțumit și liniștit”, a scris Alice Cavaleru pe contul de Instagram.

Clipe de panică pentru cei doi părinți

Cei doi au trecut prin clipe de groază la doar două săptămâni de când micuța s-a născut. Alice Cavaleru a povestit recent ce s-a întâmplat cu Alegra-Nova.

„Viața reală de mamă nu e ca pe Instagram, doar cu poze frumoase și multe inimioare. Viața de mamă e cu bune și rele. Viața mea cu Alegra a fost cu bune și cu rele încă de când s-a născut, dar partea mai puțin plăcută am prefera s-o țin doar pentru noi la momentul respectiv. Acum simt că pot împărtăși cu voi lucrurile groaznice prin care tocmai am trecut”.

