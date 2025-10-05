Libertatea a stat recent de vorbă cu doctorul Mihail Pautov, iar una dintre întrebările adresate acestuia a fost: „Cum vezi rolul medicului în educația publică din România?”.

Care este rolul medicului, potrivit lui Mihail Pautov

„Cred că rolul medicului nu este doar în cabinet, ci și în fața oamenilor. Și nu mă refer doar la televiziune sau social media. În mod ideal, fiecare medic ar trebui să fie și un bun educator pentru pacienții lui. Eu mi-am asumat rolul de educator pentru o comunitate mare de oameni, care e interesată activ de sănătate. Tocmai de aceea am creat și platforma doctormihail.ro, o bibliotecă de cunoștințe medicale, unde avem inclusiv un asistent AI care îți răspunde oricând și la orice întrebare, dintr-o bază uriașă de informații validate științific”, a afirmat medicul.

Am vrut să aflăm de la acesta și care sunt întrebările pe care le primește cel mai des de la oameni, în special de când are propria lui emisiune TV.

„«Cum să am mai multă energie?», «Cum slăbesc sănătos?», «Ce fac cu imunitatea mea sau a copilului meu?», «Cum să dorm mai bine?». Astea sunt cele mai frecvente întrebări despre cum să trăiești mai bine și mai sănătos în fiecare zi, iar răspunsurile noastre încearcă să fie cât mai clare și cu utilitate practică”, a spus doctorul Mihail Pautov în exclusivitate pentru Libertatea.

Doctorul își dorea să devină polițist

O altă întrebare pe care i-am adresat-o medicului a fost legată de copilăria lui, dar și de viața pe care o avea înainte să ajungă la televizor. Mai exact, am vrut să aflăm de la el ce altă meserie ar fi putut avea, dacă nu se făcea doctor.

„Dacă nu eram medic, cred că eram antreprenor, profesor sau educator. Cu siguranță comunicam lucruri complicate într-un mod simplu. Poate într-o școală sau la universitate. Dacă nu ajungeam la TV, probabil că aș fi fost oricum în online și aș fi creat conținut educațional. Îmi place să cred că aș fi găsit mereu un mod să explic lucruri utile oamenilor. Dacă n-ar fi fost nici asta, probabil că m-aș fi făcut polițist. Cel puțin asta am visat toată copilăria mea”, a încheiat prezentatorul de la Antena 1.

