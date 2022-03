Ana Morodan are 450.000 de urmăritori pe Instagram. Acolo creează conținut zilnic, are diverse campanii pentru care e plătită, nenumărate colaborări cu brand-uri din România sau din străinătate. Toate acestea îi aduc bani frumoși vedetei, care e și antreprenor.

Ana Morodan are propriul site unde comercializează haine, dar și alte accesorii pentru femei, dar și pentru casă. Invitată acum ceva vreme în podcastul lui Radu Țibulcă de pe Youtube, ea a spus că ar continua cu afacerile dacă rețelele de socializare ar dispărea. Oricum nu acestea sunt principala ei sursă de venit.

„Eu am luat-o de multe ori de la capăt. Am fost avocat înainte, apoi antreprenor, acum sunt și antreprenor și influencer. Cade un canal, facem altul. Eu nu țin neapărat…eu rămân tot Ana Morodan și plus că, din brand-ul meu personal, eu țin foarte multe extensii de brand.

Banii pe care eu îi fac sunt…d-asta și lumea își dorește să lucreze cu mine. Adică își doresc din două aspecte. Unu: Nu spun eu, alții au spus că sunt foarte profesionistă și într-adevăr asta chiar sunt. Din morți mă ridic dacă știu că am de postat ceva. Apoi mă arunc înapoi în pat, dar fac ce trebuie. Și doi: eu chiar cred în mine și în capacitățile mele de a fi un antreprenor care nu se limitează la internet.”, a spus pe Youtube ea.

„La 36 de ani și când știi foarte bine cine ești și când îți asumi cine ești, nu prea te mai interesează ce se întâmplă pe internet pentru că ce revine de pe internet e 15% din venitul meu. Veniturile mele vin din foarte multe alte businesuri pentru că eu am învățat un singur lucru din familie: niciodată nu îți pune ouăle într-un singur coș.

Nu știu ce o să fie, probabil dacă cad toate lucrurile astea o să o începem de la zero și o să fiu tot Ana Morodan, o să postez și habar nu am”, a mai adăugat Ana Morodan.

