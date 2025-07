Pe Mihai Bendeac l-am întâlnit la un eveniment organizat de Antena 1 pentru a anunța oficial startul filmărilor pentru cel mai nou show produs de Mona Segall și echipa ei. Îndrăgitul actor se numără printre jurații de la „The Ticket”, iar acest nou format îl readuce pe micul ecran după o pauză destul de mare. Mihai Bendeac ne-a asigurat că în această pauză de pe TV nu a stat degeaba, ci a lucrat intens, însă mărturisește că s-a axat doar pe partea profesională, ignorând complet viața amoroasă. Cu alte cuvinte este exclus să-l reîntâlnim pe actor într-o relație serioasă, pregătindu-se să devină tată. „Mi s-ar părea extraordinar să duc această viață dublă și să am o soție și șase copii și să nu știe nimeni. De ce șase? Șase mi se pare mie o sumă bună așa. Să știi că nu m-am ocupat deloc de viața personală, însă spre mirarea mea, mi-am propus ca anul acesta până pe 20 decembrie, nu știu de ce am pus această dată, să mă lămuresc dacă în această existență mai am capacitatea de a relaționa, în mod real și pe o durată mai lungă decât 48 de ore cu o femeie”, a declarat Mihai Bendeac în exclusivitate pentru Libertatea.

Mihai Bendeac: „Am trăit ca într-o ruletă rusească”

Este conștient de faptul că a amânat destul de mult crearea unui cămin, însă la cei 42 de ani are tot timpul să-și întemeieze o familie. De multe ori, prin minte, i-a trecut gândul că s-ar putea ca unele dintre fostele iubite să aibă un copil cu el și că așteaptă momentul potrivit pentru a le face cunoștință.

„M-am gândit la treaba asta și mi-am dat seama că dacă nu s-a întâmplat acest lucru până acum, este foarte posibil să fiu steril. Eu nu am mai folosit prezervativ, iar asta este foarte rău, le spun oamenilor să nu facă ce am făcut eu, nu am mai folosit un prezervativ de la 19 ani. Am 42 de ani. Eu am trăit într-o ruletă rusească. De abia acum, de curând, mi-am făcut vaccinul HPV, la insistența lui maică-mea”, a povestit actorul care a vrut să puncteze faptul că cei de acasă nu trebuie să-l ia drept exemplu și să conștientizeze faptul că prezervativul nu este doar o metodă contraceptivă, ci și oferă protecție împotriva multor boli cu transmitere sexuală, inclusiv HIV, sifilis, gonoree și altele. Cu atât mai mult, sexul neprotejat trebuie exclus atunci când vine vorba de persoane active sexual, mai ales cele cu parteneri multiplii.

Mihai Bendeac știe că nu a procedat tocmai ca la carte și că a riscat mult, iar aici punctează pe bolile cu transmitere sexuală, căci atunci când vine vorba de un potențial copil nu l-ar deranja să știe că este tată. L-ar deranja în schimb dacă s-ar trezi la ușă cu o fost soție cu un copil care îl caută doar pentru pensia alimentară. „Adică să vină unul de 16-17 ani, care nu a făcut nimic până în momentul de față, nici la școală nu se duce, să îi dau eu bani? Apoi să se ducă la Beach, Please! Ei bine, nu”, a mai completat amuzat Bendeac pentru Libertatea.

