Astfel că, cei doi au plecat tot în Italia, dar în Abruzzo, locul unde și-au cumpărat o casă în urmă cu câteva luni.

„Mi-a făcut surpriză și mi-a schimbat biletele și plecăm în altă parte (…) Ce tare mi s-a părut. Mi-a spus ‘Fă-ți bagajele și plecăm (…) E super surpriza, nu ,ă așteptam”, a spus Gabriela Cristea, pe Instagram, înainte să vadă că va zbura spre Italia.

„Noi ne-am cumpărat deja un conac acolo, pe care vrem să-l renovăm, doar că este un conac foarte mare și vrem să facem un boutique-hotel, iar acest lucru durează foarte mult. O să dureze doi, poate chiar trei ani până când va fi gata”, declara Gabriela Cristea, recent, pentru Spynews.ro.

Dacă tot au ajuns în Abruzzo, Italia, Gabi Cristea și Tavi Clonda nu stau degeaba, așa că au mers la cumpărături pentru a-și amenaja curtea conacului pe care l-au cumpărat chiar în Abruzzo.

„Ne-am apucat să ne facem “livadă” de măslini și am “scăpat” la pepinieră. Voiam să cumpăr toți pomii…până ne-a făcut socoteala de preț. Dar tot mi-am luat și niște citrice…și o să mai luăm. La palmieri am făcut doi pași în spate pentru ca un palmier mare este 7000 euro. Da, am scris bine 7000!”, a spus Gabriela Cristea pe contul de socializare.

