Adrian Veștea se duce la negocieri la sediul AUR. Premierul desemnat a cedat ultimatumului dat de George Simion

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris Veștea pe Facebook.

George Simion a transmis luni, în cadrul unor declarații de presă, că AUR va vota împotriva Guvernului Adrian Veștea, dacă Executivul va ajunge luni seară la votul de învestitură în Parlament.

Liderul partidului l-a invitat pe premierul desemnat la sediul AUR, la ora 20.00, și i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să clarifice public dacă mai consideră formațiunea sa extremistă.

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