Alina Gorghiu spune că dă în judecată PNL dacă va fi exclusă din partid: „N-am să plec eu”

Alina Gorghiu refuză să părăsească PNL și să își dea demisia

Duminică, în timpul Congresului Extraordinar de la Romexpo, Ilie Bolojan a cerut demisia de onoare a susținătorilor lui Adrian Veștea. Totodată, liberalii le-au dat un ultimatum puciștilor și le-au cerut demisia până luni, 22 iunie, (n.r. astăzi) la ora 12:00 ca să își depună demisiile din partid. Printre cei menționați se numărau Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea și Alina Gorghiu, despre care se susținea că au încălcat în mod repetat regulile prevăzute în statutul partidului.

La scurt timp după ce ultimatumul dat de membrii PNL susținătorilor lui Adrian Veștea, Alina Gorghiu și-a reafirmat loialitatea față de Partidul Național Liberal.

„Doamna Dumitrache, mă știți în partidul ăsta de zeci de ani și de aici n-am să plec eu. Au plecat mulți alții de-a lungul timpului”, a spus ea, la Antena 3 CNN.

Ea consideră că partidele politice sunt „instituții de interes public” și că susținerea Guvernului Veștea reprezintă o soluție pentru deblocarea crizei politice actuale.

„Scopul nostru nu înseamnă calcule proprii, ci deblocarea situației pe care, din păcate, o avem astăzi în țară”, a subliniat ea.

Alina Gorghiu spune că va da PNL în judecată dacă va fi exclusă din partid

Vicepremierul propus a calificat amenințările cu excluderea din PNL drept „decizii lipsite de temei, contrare interesului general”.

Alina Gorghiu a anunțat că va contesta procedura în justiție: „Indiferent ce voci s-ar aduna în spatele acestei decizii (…) eu voi rămâne în PNL. Repet, nu știu dacă alții vor mai fi la acel moment în partid, dar eu, după aproape 30 de ani de Partid Național Liberal, în care am fost și președinte al partidului, pot măcar să vă asigur de acest lucru”.

În opinia sa, excluderea este doar „o amenințare care arată slăbiciunea actualei conduceri, nimic altceva”.

Alina Gorghiu a respins ideea că propunerea lui Adrian Veștea ca premier reprezintă o sfidare la adresa PNL.

„Faptul că am decis să depunem aceste liste cu Adrian Veștea premier – premier liberal, subliniez – nu e o sfidare la adresa PNL, nu e o sfidare la adresa românilor”, mai explicat Alina Gorghiu, în timpul intervenției TV.

Guvernul Veștea urmează să fie votat în Parlament luni seara

Declarațiile Alinei Gorghiu vin în ziua decisivă a învestiturii Guvernului Veștea, în contextul unor tensiuni majore în PNL.

Congresul Extraordinar al partidului a adoptat două rezoluții: una care prevede excluderea membrilor PNL ce participă la construcția unui guvern alături de PSD și alta care le cere demisia lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alinei Gorghiu.

Termenul-limită pentru demisii a expirat astăzi, 22 iunie 2026, fără ca cei vizați să renunțe la funcții, urmând declanșarea procedurilor de excludere.

Miniștrii propuși în Guvernul Veștea sunt audiați luni în Comisiile din Parlament, iar luni la ora 21.30 ar urma să aibă loc votul.

Reamintim că PSD a votat duminică, în unanimitate, intrarea la guvernare alături de Veștea, cu condiția obținerii votului de învestitură în Parlament.

Social-democrații au negociat includerea unor măsuri în programul de guvernare, precum oprirea austerității, majorarea salariului minim și indexarea pensiilor. Cabinetul propus, format din miniștri PNL, PSD și independenți, îi include pe Marian Neacșu (PSD) și Alina Gorghiu (PNL) ca vicepremieri, alături de Diana Morar (independent).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE