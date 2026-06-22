O experiență unică în compania pisicilor Maine Coon

MaineCoon Café, prima cafenea din România dedicată exclusiv felinelor din rasa Maine Coon, își deschide oficial porțile sâmbătă, 27 iunie, pe Bulevardul Pache Protopopescu nr. 100, în Sectorul 2. Vizitatorii își pot savura cafeaua sau desertul într-un decor aparte, în compania a 15 pisici din această rasă impresionantă, care se vor plimba libere atât în interiorul cafenelei, cât și pe terasa exterioară.

Maine Coon-ul, cunoscut ca fiind una dintre cele mai mari rase de pisici domestice, impresionează prin dimensiunile sale, blana deasă și coada stufoasă, dar și prin smocurile de păr din vârful urechilor, asemănătoare celor ale râsului. În ciuda aspectului lor impunător, aceste feline sunt recunoscute pentru caracterul lor blând, natura sociabilă și adaptabilitatea la prezența oamenilor.

MaineCoon Café va deveni acasă pentru 15 pisici care poartă nume precum Goldie, Cloudy, Mr. Cupido, Asia, Bloom, Summer, Iceberg, Wolf, Daphne, Sophie, Bastet, Ophelia, Vivien, Xarita și Nills. Acestea sunt pregătite să își întâmpine musafirii cu tandrețe și curiozitate, dar interacțiunea cu ele va respecta un set de reguli clare pentru a le asigura confortul.

Regulile casei: Respect și bună purtare

Cafeneaua funcționează după un set strict de reguli menite să protejeze bunăstarea pisicilor. Vizitatorii nu au voie să le ofere mâncare sau băuturi, deoarece animalele urmează o dietă specială stabilită de personal.

Interacțiunea cu felinele trebuie să se desfășoare exclusiv în ritmul acestora. Clienții sunt rugați să nu urmărească pisicile, să nu le forțeze să stea lângă ei și să nu le ia în brațe dacă acestea nu caută singure apropierea. De asemenea, animalele nu trebuie trezite din somn, iar mângâierile trebuie să fie blânde, în special în zona capului, gâtului și spatelui.

Fotografiile sunt permise, însă fără utilizarea blițului. Totodată, vizitatorii trebuie să vorbească încet, să evite zgomotele puternice și mișcările bruște, iar pentru joacă pot folosi doar jucăriile aprobate de personal.

Spațiile de retragere ale pisicilor trebuie respectate, iar dacă un animal alege să se îndepărteze, clienții sunt încurajați să îi respecte decizia și să nu insiste asupra interacțiunii. Copiii au acces în cafenea doar sub supravegherea unui adult.

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Pentru siguranța animalelor, ușile trebuie închise cu atenție, iar vizitatorii sunt rugați să își dezinfecteze mâinile înainte și după contactul cu pisicile. În cazul în care observă un comportament neobișnuit sau semne de disconfort, aceștia trebuie să anunțe imediat personalul.

Meniu variat pentru toate gusturile

Meniul cafenelei include o gamă variată de băuturi și deserturi. Iubitorii de cafea pot alege între preparate clasice, precum espresso scurt (10 lei), espresso lung (12 lei), cortado (13 lei), cappuccino (15 lei), flat white (17 lei) sau latte macchiato (20 lei). Sunt disponibile și variante reci, precum Iced Latte (22 lei), Iced Coon Latte (25 lei), Affogato (25 lei), Cold Brew (18 lei), Cold Brew Latte (25 lei) și Cold Brew Tonic (25 lei).

Pentru zilele călduroase, clienții pot opta pentru limonade preparate pe loc, cu prețuri cuprinse între 18 și 20 de lei, disponibile în variante simple sau aromatizate cu mentă, fructul pasiunii, zmeură ori soc. Oferta de băuturi răcoritoare este completată de ceaiuri reci pe bază de hibiscus, merișoare și ceai verde cu goji, fiecare la prețul de 20 de lei, precum și de fresh-ul de portocale preparat la comandă, care costă 25 de lei.

Cafeneaua propune și o selecție de cocktailuri de semnătură, create în casă și inspirate de pisicile cafenelei. Printre acestea se numără Goldie, un mix tropical pe bază de gin, ananas și fructul pasiunii, Bastet, un cocktail fructat cu vodcă, zmeură și ananas, Bloomberg Spritz, preparat din Martini Rosso, Martini Bitter și Prosecco, Summer, o combinație răcoritoare de Martini Rosso și tonic, precum și Viviane, un sour cu Disaronno, Martini Rosso și lămâie. Toate cocktailurile sunt disponibile la prețul de 35 de lei.

La capitolul deserturi, vizitatorii pot alege între Bailey’s Cake și Pistachio Dome, ambele la 30 de lei, Carrot Cake (28 de lei) sau pară cu sos de pară (35 de lei). De asemenea, meniul include înghețată servită în variante cu lămâie, cocos sau ananas, fiecare la prețul de 37 de lei.

Program și rezervări online

De luni până joi, MaineCoon Café va fi deschis între orele 12.00 și 22.00, iar vinerea și sâmbăta între 12.00 și miezul nopții. Duminica, programul revine la intervalul 12.00-22.00. Vizitatorii își pot rezerva locul direct pe site-ul oficial al cafenelei, unde pot consulta meniul complet. Cafeneaua va fi activă și pe rețelele sociale, oferind informații constante despre pisici, program și evenimentele organizate.



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