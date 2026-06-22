50 de tramvaie și 69 de autobuze electrice

În total, Iașiul dispune acum de 119 mijloace de transport electrice. Este vorba despre 50 de tramvaie și 69 de autobuze, cumpărate prin proiecte finanțate din fonduri europene, inclusiv prin PNRR și Programul Operațional Regional. Valoarea totală a investițiilor ajunge la aproximativ 744 de milioane de lei, adică aproximativ 150 de milioane de euro.

Una dintre cele mai importante achiziții este cea a celor 25 de autobuze electrice Karsan. Proiectul are o valoare de peste 70,6 milioane de lei și a inclus și infrastructura necesară pentru încărcarea vehiculelor. Au fost instalate 25 de stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă.

18 tramvaie Bozankaya au fost livrate integral

Un alt proiect important este livrarea celor 18 tramvaie moderne Bozankaya, investiție de aproape 211 milioane de lei. Livrarea acestor tramvaie marchează una dintre etapele importante ale programului de modernizare a transportului public din Iași. Potrivit datelor prezentate de companie, fiecare tramvai are 20 de metri lungime și poate transporta până la 200 de pasageri.

Odată cu această livrare, numărul vehiculelor Bozankaya aflate în exploatare la Iași a ajuns la 34. Primele tramvaie produse de companie au fost livrate începând cu anul 2021, iar cele mai recente 18 tramvaie au fost finanțate prin PNRR.

Sisteme anticoliziune pe tramvaie și autobuze

Programul nu a vizat doar cumpărarea de vehicule noi, ci și creșterea siguranței în transportul public. 118 tramvaie au fost echipate cu sisteme moderne de avertizare și asistență anticoliziune dezvoltate de compania germană Bosch. Alte 140 de autobuze au primit tehnologii similare furnizate de Xceza SRL.

Aceste sisteme sunt gândite să ajute șoferii și vatmanii să prevină accidentele și să reducă riscurile din trafic, mai ales în zonele aglomerate ale orașului. Modernizarea flotei înseamnă vehicule mai noi, mai puțină poluare, costuri mai mici de operare pe termen lung și o alternativă mai bună pentru oamenii care folosesc zilnic autobuzul sau tramvaiul.

Autoritățile locale susțin că aceste investiții plasează Iașiul printre orașele din România care au făcut cei mai mari pași în modernizarea transportului public electric.

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