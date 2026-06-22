Matcha: energie curată, concentrare maximă și aliat în controlul greutății

Matcha și laptele de cocos au devenit o prezență constantă în meniurile urbane pentru persoanele conștiente că alimentația corectă este cheia unei vieți echilibrate. Dincolo de spectacolul aromelor din farfurie sau pahar, această combinație este considerată de specialiști o alegere excelentă pentru organism. As. univ. dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator și vicepreședinta Societății Române de Lifestyle Medicine, explică proprietățile ceaiului matcha: „Este recomandat persoanelor care doresc o sursă naturală de energie și antioxidanți. Conține catechine, în special EGCG (epigalocatechin-galat), compuși cu efect antioxidant și antiinflamator. De asemenea, furnizează cofeină și L-teanină, o combinație care susține vigilența mentală fără fluctuațiile bruște de energie asociate uneori cu cafeaua.”

Matcha este foarte populară în magazinele naturiste și cafenele, fiind disponibilă sub formă de shot-uri matcha, latte-uri, ceaiuri și deserturi. La fel ca ceaiul verde, matcha provine din planta Camellia sinensis.

Prima parte a zilei este momentul ideal al zilei pentru matcha

Pentru a beneficia la maximum de proprietățile sale energetice, momentul în care alegem să o bem este esențial: „Matcha este ideală dimineața sau în prima parte a zilei. Poate fi consumată înainte de activități care necesită concentrare sau înainte de exercițiul fizic. Deoarece conține cofeină, este recomandat să fie evitată seara, mai ales de persoanele sensibile la stimulente. Consumul seara poate afecta calitatea somnului”, a declarat dr. Sorina Ispas.

As.univ.dr. Sorina Ispas, medic nutriționist. Foto: Arhiva personală

Matcha ajută împotriva stresului și în curele de slăbire

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui trend constă în echilibrul psihic și metabolic pe care îl oferă organismului. Spre deosebire de alte băuturi care provoacă stări de agitație, matcha acționează diferit.

„L-teanina din matcha contribuie la o stare de calm și concentrare, reducând senzația de agitație asociată uneori cu cofeina. În ceea ce privește controlul greutății, matcha poate susține metabolismul energetic și poate contribui la controlul apetitului în cadrul unui stil de viață sănătos. Nu este o soluție miraculoasă pentru slăbit, dar poate fi un aliat util într-un program echilibrat de nutriție și activitate fizică,” a spus medicul, care atrage atenția că Matcha nu este recomandată hipertensivilor.

Deși este un ingredient cu beneficii majore, există categorii de persoane care trebuie să fie prudente: „Matcha trebuie consumată cu prudență de persoanele cu hipertensiune arterială necontrolată, tulburări de ritm cardiac, anxietate severă sau sensibilitate crescută la cofeină. De asemenea, nu este recomandată în cantități mari în timpul sarcinii și alăptării.”

Medicii demontează mitul grăsimilor din lapte de cocos

O altă băutură pe ,,val” este laptele de cocos, care are destule avantaje asupra aparatului digestiv comparativ cu laptele clasic de vacă.

„Laptele de cocos nu conține lactoză și nici proteinele specifice laptelui de vacă, care pot provoca simptome digestive la unele persoane. Din acest motiv, poate fi mai bine tolerat de cei care prezintă balonare, disconfort abdominal sau intoleranță la lactoză,” a afirmat nutriționista.

Această băutură vegetală este o opțiune potrivită pentru:

Persoanele cu intoleranță la lactoză sau cu o alergie la proteinele din laptele de vacă;

Cei care urmează o alimentație vegetariană sau vegană;

Persoanele care doresc pur și simplu diversificarea surselor alimentare.

Există o temere generală conform căreia cocosul îngrașă deoarece conține grăsimi saturate. Totuși, inovațiile moderne de pe raft, cum este și proaspăt lansată băutura de Alpro, vin cu un conținut scăzut de grăsimi.

Dr. Sorina Ispas clarifică această diferență compozițională: „Nu toate produsele pe bază de cocos au aceeași compoziție. Băuturile vegetale moderne pot avea un conținut redus de grăsimi și calorii comparativ cu laptele de cocos tradițional. O parte dintre grăsimile din cocos sunt reprezentate de trigliceride cu lanț mediu (MCT), care sunt metabolizate diferit față de alte grăsimi și pot fi utilizate mai rapid ca sursă de energie. Totuși, acest lucru nu înseamnă că nu conțin calorii sau că nu pot contribui la creșterea în greutate dacă sunt consumate în exces.”

Când trebuie consumat cu prudență laptele de cocos?

Chiar și cele mai sănătoase alternative vegetale vin cu reguli clare de consum. Medicul nutriționist recomandă vigilență în următoarele cazuri:

Alergii: Persoanele cu o alergie specifică la cocos trebuie să evite cu desăvârșire aceste produse.

Dietă strictă: Cei care urmează diete cu restricție calorică strictă sau au recomandări medicale specifice privind aportul de grăsimi ar trebui să verifice eticheta nutrițională și să consume produsul cu moderație.

Afecțiuni particulare: În cazul unor afecțiuni digestive speciale, este întotdeauna recomandată evaluarea toleranței individuale.

Trei idei de preparate gastronomice sănătoase: Cum să obții Umami

Pentru lumea gastronomiei, combinația dintre matcha și cocos este o potrivire perfectă de arome care se completează medical și gustativ. Chef Robert Petrescu explică faptul că nota specifică, ușor amăruie a ceaiului matcha nu trebuie mascată, ci pusă în valoare pentru a atinge perfecțiunea culinară.

„Gustul amărui, din punctul meu de vedere, nu trebuie estompat. Pentru că face parte din umami. De aceea este matcha specială. Fix gustul amărui pe care nu îl regăsești în foarte multe ingrediente. Și atunci, dacă se combină toate – amar, dulce, acru, iute –, obții un umami absolut, un gust extrem de bun și de echilibrat”, afirmă Chef Robert Petrescu.

Umami este considerat al cincilea gust fundamental, alături de dulce, acru, sărat și amar. Spre deosebire de dulce sau sărat, umami este greu de descris izolat. Este un gust bogat, plin, persistent, care acoperă limba și stimulează salivația.

Chef Robert Petrescu la lansarea băuturii pe bază de matcha și lapte de cocos. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

Bucătarul Robert Petrescu subliniază că laptele de cocos este ingredientul exotic ideal pentru această ecuație, fiind foarte gustos și lipsit de adaos de zahăr. Pentru cei care vor să integreze aceste beneficii în rutina zilnică, el oferă trei idei sănătoase:

La micul dejun: „Un bol de ovăz cu semințe de chia, cocos, matcha și fructe proaspete. Cel mai sănătos ar fi să folosim fructe locale, românești, de sezon – căpșuni, cireșe, vișine – pe care le putem combina foarte ușor”. La prânz (Green Curry thailandez): O mâncare vegetariană sau cu fructe de mare, în care baza se face din lapte de cocos, frunze de kefir lime, ghimbir, lemongrass și o cantitate foarte redusă de matcha, deoarece „este extrem de puternică” și se aseamănă la gust cu algele de mare. Ca preparat răcoros: „Cel mai potrivit și cel mai fresh ar fi tarta de lămâie cu matcha. Dacă vrem ceva chiar hipocaloric, aproape deloc calorii, zahăr și carbohidrați, ar fi sorbetul de matcha cu lapte de cocos. Dacă congelăm produsul în sine, putem să facem un sorbet de lapte de cocos cu matcha, peste care putem adăuga puțină miere dacă dorim mai multă dulceață”.

Inovația verii: Trendul din cafenele se mută direct acasă

„Oamenii s-au săturat să-și facă rău prin alimentație sau au devenit conștienți, datorită accesului la informație. De aceea vedem în supermarketuri foarte multe produse fără zahăr în momentul acesta, a subliniat Chef Petrescu, care pasionat de cultura japoneză a amintit de obsesia acestora pentru această cultură, unde vasele handmade pentru ceremonia ceaiului pot costa și 1.500 de euro.

Răspunzând acestui val de interes pentru sănătate și nutriție, Alpro a lansat oficial pe piața din România Alpro Matcha Coconut, o băutură pe bază de plante gata de consum, care aduce rețeta momentului într-un format accesibil, astfel că băutura se poate servi rece, cu gheață, caldă sau spumată.

Un studiu recent de piață arată că aproape jumătate dintre români consumă deja produse pe bază de plante, iar 20% dintre aceștia aleg băuturile vegetale, tinerii (18-44 de ani) fiind cei mai deschiși. Produsul elimină prepararea complicată, astfel că poate fi consumat direct din frigider ca o gustare cu conținut scăzut de grăsimi, transformat în spumă fină pentru un latte plin de antioxidanți sau folosit într-un desert hipocaloric, respectând recomandările medicilor nutriționiști.

Matcha este o alternativă populară la cafea pe care puteți încerca s-o preparați singuri acasă, fie că optați pentru matcha latte cu scorțișoară sau matcha latte classic.

O tânără americană a ajuns la spital din cauza consumului excesiv de matcha, cazul său devenind viral pe rețelele de socializare. Lynn Shazeen, în vârstă de 28 de ani, a fost diagnosticată cu anemie severă în urma analizelor de sânge și a avut nevoie de perfuzii cu fier pentru a-și regla deficitul din organism și anemia.



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