Cum arată viața lui Cabral după divorț? Totul despre planurile din această vară: „Mă bucură tare”

Prezentatorul de televiziune Cabral Ibacka a vorbit deschis despre modul în care s-a reorganizat pe plan personal și profesional în urma divorțului. Acesta a subliniat că prioritățile sale actuale rămân educația copiilor săi și proiectele profesionale, atât cele de pe micul ecran, cât și cele legate de muzică.

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Chiar dacă el și Andreea Ibacka și-au separat drumurile, rămân o echipă în ceea ce privește creșterea și educația celor doi copii – Namiko și Tiago. El mai are o fiică, Inoke, dintr-o relație anterioară. Cabral rămâne un părinte implicat, care se bucură de momentele petrecute cu copii, care îi seamănă.

„Veselia și bucuria cu care se lipesc de oameni. Comunică la fel de bine și de ușor ca și mine… ceea ce mă bucură tare”, a spus Cabral pentru TVMania.

El a vorbit și despre planurile pe care le are pentru această vară. „Dincolo de TV… stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva festivaluri. Altceva… nimic!”, a adăugat el în cadrul aceluiasi interviu.

Andreea și Cabral Ibacka au divorțat după 15 ani de căsnicie

Luna trecută, Andreea Ibacka a confirmat despărțirea de tatăl copiilor ei, după zile întregi de zvonuri și speculații. Vedeta și prezentatorul au decis să meargă pe drumuri separate. Și Cabral a publicat același mesaj pe contul lui de socializare.

“După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. (…) Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri”, au precizat ei în mesajul comun.

Foto: Instagram

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