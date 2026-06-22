Potrivit ISU Galați, incidentul a avut loc duminică, atunci când bărbatul dispărut și un alt bărbat de 36 de ani se aflau pe un skijet.

„În cursul zilei de ieri, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a dispărut în apele fluviului Dunărea, în zona municipiului Galați, în timp ce se deplasa cu un skijet. La bord se mai afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, care a reușit să se autosalveze și să ajungă la mal”, a declarat ISU Galați.

Căutările au fost demarate imediat după apelul de urgență, cu scafandri și ambarcațiuni, dar au fost suspendate la lăsarea întunericului.

Luni dimineață, operațiunile au fost reluate cu echipe din Galați și Brăila, utilizând echipamente speciale. În timpul acestor căutări, a fost descoperit un cadavru în apropierea malului, iar polițiștii investighează circumstanțele în care persoana respectivă a ajuns în apă.

Echipele de intervenție continuă să îl caute pe bărbatul dispărut, utilizând scafandri și mijloace specifice.

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