La tragerile de duminică, instituția a acordat peste 24.450 de câștiguri, cu o valoare totală ce depășește 3,74 milioane de lei. În ceea ce privește alte jocuri organizate de Loteria Română, joi, 25 iunie 2026, vor avea loc noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Premiul cel mare la Loto 6/49, categoria I, continuă să crească, ajungând la un report de peste 34,79 milioane de lei (mai mult de 6,64 milioane de euro). În același timp, la Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, categoria I oferă un report de peste 668.500 de lei (aproximativ 127.600 de euro), iar la categoria a II-a suma pusă în joc depășește 136.000 de lei. La categoria a III-a, reportul este de 45.600 de lei. În cazul Noroc Plus, categoria I vine cu un report de peste 319.200 de lei (echivalentul a 60.900 de euro).

Pentru jocul Loto 5/40, categoria a II-a, reportul ajunge la 65.400 de lei. Totodată, la Super Noroc, sumele cumulate depășesc 280.100 de lei (mai mult de 53.400 de euro).

Zilele trecute, o tânără de 28 de ani din Brașov a câștigat premiul de categoria I la extragerea Joker din 14 iunie, în valoare de 3,5 milioane de lei (peste 680.000 de euro). Câștigul a fost revendicat marți.

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