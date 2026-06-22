Publicația elvețiană Blick, membră a trustului Ringier, a analizat cele mai spectaculoase zone de coastă ale țării și a selectat șapte dintre cele mai frumoase plaje elene. Fie că ești în căutarea unei lagune cu apă mică pentru o vacanță în familie, fie că vrei să explorezi peisaje vulcanice dramatice sau apusuri romantice, iată destinațiile care merită un loc pe lista ta de călătorii.

Elafonissi, Creta – Paradisul exotic cu nisip roz

Situată pe coasta de sud a insulei Creta, laguna Elafonissi se întinde pe o lungime de aproximativ un kilometru și jumătate și a reușit să farmece călătorii din întreaga lume. Plaja este faimoasă pentru nisipul său unic care, în funcție de reflexia luminii solare, strălucește într-o nuanță intensă de roz. Deoarece apa este foarte mică la mal și extrem de liniștită, locul este ideal pentru familiile care călătoresc cu copii mici.

În zonă există doar câteva hoteluri de mici dimensiuni, iar cel mai apropiat oraș mare, Kissamos, se află la o oră de mers cu mașina. Din acest motiv, Elafonissi este destinația perfectă pentru o excursie de o zi dacă sunteți cazați în centrele turistice din nord, cum ar fi Chania sau Rethymnon.

În imagine este ilustrată o plajă cu nisip roz, apă limpede, turcoaz, dar și câteva stânci în partea dreaptăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

La doar o oră de mers cu barca de Elafonissi se află micul oraș Paleochora. Înconjurat de livezi de măslini, acesta își întâmpină oaspeții cu un centru istoric fermecător și o faleză superbă pentru plimbări.

Plaka, Naxos – Spațiu generos și relaxare la malul mării

Insula Naxos se mândrește cu o colecție impresionantă de plaje spectaculoase, însă Plaka reușește să iasă în evidență cu ușurință. Cu o lungime de patru kilometri, această fâșie lungă de nisip oferă spațiu din baze pentru toți iubitorii de soare, evitându-se aglomerația sufocantă.

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Pe lângă pensiunile și hotelurile primitoare, zona abundă în restaurante și cafenele cochete amplasate chiar pe plajă. De-a lungul întregului mal sunt disponibile șezlonguri și umbrele, perfecte pentru momentele în care vrei să iei o pauză de la plimbare și să te răcorești în mare. Orașul Naxos este extrem de pitoresc, iar de acolo poți ajunge foarte ușor în Plaka cu ajutorul autobuzelor locale.

Faragas, Paros – Refugiul intim ferit de vânturi puternice

Deoarece insula Paros este recunoscută la nivel internațional pentru plajele sale de o frumusețe rară, în plin sezon estival locații precum Golden Beach, Punda Coast sau Piso Livadi (situate pe coasta de est) tind să devină extrem de aglomerate. Pentru a evita agitația, o decizie excelentă este să te îndrepți spre plaja Faragas, localizată în sudul insulei.

Faragas este un golf protejat în mod natural de vânt, poziționat departe de aglomerația din centrele urbane ale insulei. Pietrișul mărunt de pe fundul apei menține marea perfect curată și transparentă, transformând locul într-un adevărat paradis pentru pasionații de snorkeling și observarea faunei marine. Pentru a explora confortabil întreaga coastă de sud, este recomandat să îți rezervi cazarea în Parikia, mica capitală a insulei.

Milopotas, Ios – Plaja perfectă din „Insula Luminii”

Insula Ios aparține grupului Cicladelor, celebre în întreaga lume pentru satele lor cu case vopsite în alb și albastru. Plaja Milopotas, situată pe coasta de vest, are o intrare foarte lină în mare și o porțiune lată de nisip, fiind cadrul perfect pentru o zi relaxantă la plajă.

Turiștii pot alege să se cazeze fie în unitățile situate direct pe linia țărmului, fie în localitatea învecinată Chora (centrul principal al insulei). În Chora, pe lângă restaurantele excelente, viața de noapte este extrem de vibrantă. Deși Ios este renumită pentru petrecerile sale, ea oferă și un patrimoniu natural și cultural deosebit.

Top 7 cele mai frumoase plaje din Grecia, de la nisipul roz din Creta la peisajul selenar din Milos. Recomandările experților pentru vara 2026
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Sarakiniko, Milos – Peisajul selenar desprins dintr-o altă lume

Datorită reliefului său geologic marcat de activitatea vulcanică din trecut, insula Milos se diferențiază complet de restul destinațiilor elene. Coasta sa zimțată și spectaculoasă este ideală pentru a fi explorată la bordul unei ambarcațiuni, modalitate prin care poți descoperi zeci de golfulețe intime și liniștite, inaccesibile de pe uscat.

Cea mai faimoasă și spectaculoasă locație de pe insulă este Sarakiniko, un loc unde stâncile din calcar de un alb orbitor au fost șlefuite de vânt și valuri sub forma unor valuri împietrite, creând un peisaj pur selenar. Înotătorii experimentați se pot aventura prin culoarele înguste ale golfului până în marea deschisă.

Puțin mai la est de plajă se află o epavă eșuată. Aceasta este situată extrem de aproape de mal și la o adâncime mică, fiind foarte ușor de explorat cu o mască de snorkeling.

Platys Gialos, Mykonos – Eleganță, stil și apusuri de revistă

Faimoasa insulă Mykonos este recunoscută la nivel mondial ca fiind polul distracției exclusiviste și al petrecerilor animate de DJ internaționali. Dincolo de cluburi, insula ascunde și zone de coastă remarcabile, cea mai frumoasă dintre ele fiind Platys Gialos. Pe timp de zi, locul este perfect pentru înot și băi de soare, în timp ce apusul transformă golful într-un decor extrem de romantic.

Plaja nu este foarte lungă, dar se remarcă printr-o atmosferă intimă, cochetă și cosmopolită. În micul golf s-au dezvoltat numeroase hoteluri și restaurante excelente, acoperind opțiuni de la cele de lux până la variante dedicate familiilor. Ca punct de reper cultural, deasupra orașului Mykonos pot fi vizitate celebrele mori de vânt din secolul al XVI-lea, emblema istorică a insulei.

Paleokastritsa, Corfu – Golfuri de smarald la umbra pădurilor de pini

Localitatea Paleokastritsa, situată pe insula Corfu (în Marea Ionică), pune la dispoziția vizitatorilor o întreagă colecție de golfuri spectaculoase pentru înot. Plajele din această regiune sunt formate preponderent din pietre mari, un detaliu de relief care garantează o claritate de cristal a apei de mare.

Zona este înconjurată de stânci abrupte, păduri parfumate de pini, precum și de livezi întinse de lămâi și măslini, oferind rute excelente pentru pasionații de drumeții și explorări în natură.

Numele localității se traduce prin „Locul vechiului castel”. Turiștii pot urca deasupra golfului pentru a vizita ruinele cetății Angelokastro (Castelul Îngerului), o fortificație medievală strategică care a servit timp de secole ca punct principal de apărare împotriva invaziilor.

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