Barem de corectare română Evaluarea Națională 2025

Ministerul Educației a publicat la ora 15:00 baremul de corectare de la proba de Limba română de la Evaluarea Națională 2026.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Subiectele primite de elevii de clasa a VIII-a la proba scrisă de la Limba și literatura română (Evaluarea Națională 2026) au avut două texte suport: Veronica D. Niculescu – Mesteceni de hârtie și al doilea din Carmen Strungaru – Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe.

La subiectul al II-lea, candidații au avut de scris, în 100-150 de cuvinte, rezumatul primului text.

Calendar Evaluare Națională 2026

22 iunie 2026 – Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2026 – Matematică, probă scrisă

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă, probă scrisă

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00

2-3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

Calendar admitere liceu 2026

Broșurile pentru admiterea la liceu au fost distribuite în școlile gimnaziale din România între 4 și 8 mai 2026, conform calendarului oficial. Acestea includ informații esențiale, precum numărul de locuri disponibile, specializările, codurile pentru completarea opțiunilor și alte detalii utile pentru elevi și părinți.

Centralizarea mediilor și ierarhia județeană

Un pas esențial în procesul de admitere a fost centralizarea mediilor generale de absolvire ale elevilor.

Până pe 17 iunie 2026, toate școlile gimnaziale au transmis comisiilor județene bazele de date cu mediile elevilor din clasele a V-a până la a VIII-a, precum și situațiile școlare ale elevilor corigenți, repetenți sau cu situație neîncheiată.

Inspectoratele școlare au verificat corectitudinea datelor înainte de a le transmite către Comisia Națională de Admitere, pe 18 iunie.

Comisia Națională de Admitere va transmite pe 8 iulie 2026 ierarhia județeană și mediile de admitere către comisiile județene.

Pe 9 iulie 2026, secretariatele școlilor vor completa fișele de înscriere cu datele personale ale candidaților, mediile generale și notele obținute la Evaluarea Națională. Tot atunci va fi publicată ierarhia absolvenților la nivel județean, precum și în municipiul București.

Repartizarea computerizată

Repartizarea computerizată, un moment de maxim interes pentru elevi și părinți, va avea loc pe 13 iulie 2026.

Candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini își vor putea ridica anexele fișelor de înscriere de la liceele vocaționale, pentru a participa la această etapă.

Pe 14 iulie 2026, listele candidaților admiși la clasele vocaționale vor fi transmise în format electronic către Centrul Național de Admitere.

Elevii respinși sau cei care renunță la locurile obținute vor putea completa opțiuni noi pentru a participa la repartizarea computerizată.

A doua etapă a admiterii la liceu pentru anul școlar 2026-2027 începe pe 31 iulie 2026

A doua etapă vizează elevii care nu au fost repartizați în prima etapă sau care îndeplinesc condiții speciale, inclusiv candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor.

31 iulie 2026: Se afișează centrele de admitere, locurile disponibile, inclusiv cele pentru candidații romi și cei cu cerințe educaționale speciale (CES), precum și programul probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

3 august 2026: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau verificări lingvistice, inclusiv pentru locurile speciale.

4-5 august 2026: Desfășurarea probelor practice și de limbă.

6-7 august 2026: Afișarea rezultatelor la aceste probe și soluționarea eventualelor contestații.

10-12 august 2026: Depunerea cererilor de înscriere pentru candidații neadmiși în prima etapă sau cei care nu au depus dosarele la timp.

17-18 august 2026: Repartizarea computerizată a candidaților de către comisiile județene și din București.

Rezultatele finale ale etapei a doua vor fi transmise pe 18 august 2026 către Centrul Național de Admitere.

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE