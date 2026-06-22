Schema era structurată pe cinci paliere de societăți comerciale

Începând cu anul 2023, gruparea folosea o schemă complexă structurată pe cinci paliere de societăți comerciale, prin care banii erau plimbați succesiv pentru a li se pierde urma. Aceștia erau ulterior retrași în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau șterse prin firme-fantomă.

Prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei, fiind reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată, arată ANAF.

„Schema frauduloasă era structurată pe cinci paliere de societăți, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilității beneficiarilor reali. Circuitul era conceput astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societățile care generau veniturile și să fie retrase ulterior în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA”, potrivit unui comunicat ANAF.

Adrese din Timişoara şi Bucureşti utilizate ca domicilii fiscale pentru numeroase societăți

Mai multe adrese din Timişoara şi Bucureşti au fost utilizate în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societăţi implicate, „fără existenţa unei activităţi economice reale la respectivele locaţii”, se mai precizează în comunicat.

În urma verificărilor efectuate de ANAF, s-a constatat că aceste societăţi prezentau caracteristicile unor entităţi de tip „fantomă”, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare şi crearea unei aparenţe de legalitate a operaţiunilor derulate.

„Documentele fiscale emise de societăţi fără capacitate economică reală au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conţinut economic şi obţinerea unor avantaje fiscale necuvenite. Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activităţii de livrare a fost desfăşurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii”, precizează ANAF.

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