Cei doi și-au început relația pe când lucrau împreună la Kanal D, după care au ajuns colegi și la Antena Stars. Însă de ceva vreme ei au părăsit lumea TV.

Recent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost invitați în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, acolo unde au vorbit despre începutul relației lor. Iar una dintre scenele de iubire s-a derulat în baia de la Kanal D, acolo unde lucrau amândoi.

Potrivit celor spuse de vedete, nu a fost vorba despre nimic ieșit din comun, ci doar s-au sărutat. Însă totul se putea termina rău pentru ei, deoarece podeaua era udă, iar Gabriela Cristea a alunecat și a fost aproape să cadă.

„Ne-am giugiulit un pic, acolo, ca îndrăgostiții…”, a spus Gabriela Cristea la începutul poveștii. Iar Cătălin Măruță a intervenit: „Și nu aveați lavalierele pornite?”.

„Nu, că le opream. Și fii atent: înainte să ajungem noi la locul cu pricina, descoperisem că nu erau camere de luat vederi. Că știi că în instituții peste tot sunt camere de luat vederi. Sau cel puțin la vremea aia erau, doar la toaletă nu erau”, a răspuns Gabriela Cristea, care a fost completată de Tavi Clonda: „Să se înțeleagă, am făcut doar un pupic, adică ne-am dat un pupic, înțelege lumea, toată România…”.

După care prezentatoarea TV a vorbit despre momentul în care nu doar că era să cadă, dar i s-a rupt și rochia pe care o purta în acea zi: „Și femeia de serviciu tocmai ce spălase pe jos. Și repede, că era pauza de publicitate, hap, trebuia să urcăm înapoi sus în spate…”!

„Iubirică, erai îndrăgostită…”, a replicat Tavi Clonda.

Ca apoi Gabriela Cristea să încheie povestea: „Eram leșinată. Și când dau să plec, îmi alunecă… Eu în rochia de emisie, că eram în mijlocul emisiei, că nu puteam să o mai schimb… Norocul meu, ce crezi, era ultima pauza de publicitate, se termina emisia. Și dau să plec… Și când dau să plec, îmi alunecă piciorul. Aveam o pereche de sandale din alea cu talpă de piele. Și alunec pe alea, fac cranc și mi se duce… Nu am căzut… Da, și mi s-a dus iarăși șlițul la gară”.