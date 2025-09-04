Ce au pățit Irina și Răzvan Fodor în Elveția: „Vrei să-l împușc?”. Cuplul aniversează 15 ani de căsnicie

Irina și Răzvan Fodor se află într-o vacanță de vis în Elveția, unde profită de peisaje spectaculoase și atmosfera relaxantă pentru a sărbători în avans 15 ani de căsnicie. Cu această ocazie, cei doi au vizitat orășelul Weggis, un loc care i-a cucerit imediat prin frumusețea sa și ospitalitatea localnicilor.

Însă plimbarea lor a avut și un moment neașteptat: o bătrână localnică i-a abordat pe stradă, aparent deranjată de faptul că Răzvan vorbea prea tare, arătându-i chiar bastonul. Irina Fodor a intervenit rapid, explicând că este soțul ei, cu care este căsătorită de 15 ani, dezamorsând astfel situația.

Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat

„Trebuie să vă spun o fază. Eram cu Fodor la plimbare, în orășelul ăsta destul de mic din Elveția, care se numește Weggis. Cu gura căscată la ce ne înconjura, pe un trotuar nu foarte lat, eu-în față, cărând o pungă cu ciocolată, el-la vreo 3 metri în spate, cu rucsacul. Cum mergeam noi așa, Fodor comenta: că ce frumos e, ia uite cât e de curat, ce peisaj, ce aer-toate pe limba noastră, românească.

O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice (în engleză, bineînțeles): «Vrei să-l împușc?» și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț.

Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: «Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani.»

Ea răspunde: «He is too loud.» (E prea gălăgios, vasăzică.)

Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel înformațiile în cap: doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă. Și asta dacă ești în putere și ai ceva forță în mușchi, în cazul în care trebuie să te aperi. Dacă ai o vârstă sau ești pur și simplu mai firav, șansele scad dramatic să scapi viu de la o coadă la magazin, darămite să te mai și bagi pentru altcineva.

Mă rog, în altă ordine de idei, am dat și aici (ca și în vacanța noastră de astă-vară) de niște români de pus la rană, și în hotelul în care am stat, și în vecinătate, într-un hotel din apropiere. A fost o plăcere să facem schimb de povești.

Acum mi-am dat seama că puteam să îi zic doamnei de mai sus că fix astăzi se împlinesc 15 ani de la cununia religioasă cu Fodor. Poate îl ierta mai repede și ne invita la ea la castel, la un dulceț”, a scris Irina Fodor, pe Facebook.

Cu toate acestea, incidentul nu le-a stricat buna dispoziție: cei doi au continuat să exploreze zona, vizitând restaurante locale și interacționând cu oameni prietenoși, printre care și câțiva români. Irina și Răzvan s-au declarat încântați de atmosfera din Weggis, de peisajele alpine și de experiența culturală, transformând vacanța într-un prilej de relaxare și sărbătoare pentru aniversarea lor.

