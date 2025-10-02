La evenimentul organizat cu ocazia Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân au luat parte, printre altele, Andreea Esca, Mihaela Geoană (soția lui Mircea Geoană) și Mirabela Grădinaru (partenera de viață a lui Nicușor Dan).

Andreea Esca nu știa că are microfonul pornit

Chiar înainte ca evenimentul de la Palatul Cotroceni să înceapă, pe scenă a avut loc un moment amuzant, în care Andreea Esca a crezut că are microfonul oprit și lumea nu aude ce vorbește.

„Mihaela, vrei să iei tu, să ai microfonul deja în mână?”, i-a spus vedeta PRO TV soției lui Mircea Geoană.

Apoi, rugată să își aranjeze puțin părul, Andreea Esca a precizat că nu este nevoie de așa ceva și a întrebat în cât timp va începe evenimentul și îi va fi pornit microfonul.

„Părul? Nu, n-are niciun sens. Adică nu… E o glumă asta, ai zis, să îmi așez părul, nu? O să mă vadă telespectatorii ca în «Tânăr și neliniștit»! Cu un păr care să-mi plece… În 50? Nu! La 50. Cât mai avem? 40 de secunde”, a afirmat prezentatoarea știrilor de la PRO TV.

Ce i-a propus Mirabela Grădinaru vedetei de la PRO TV

În continuare, Andreea Esca nu a știut că are microfonul pornit și a chemat-o pe Mirabela Grădinaru să stea mai aproape de ea. „Am înghețat complet! Aveți buzunarele mai…?”, a spus vedeta către partenera de viață a lui Nicușor Dan.

„Facem un dans. Aveți încredere”, a fost replica pe care Mirabela Grădinaru i-a dat Andreei Esca. După care prezentatoarea știrilor de la PRO TV a afirmat că mai sunt 10 secunde până când începe oficial evenimentul Fundației Renașterea.