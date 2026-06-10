Ce concurenți participă la „Burlacii: Foc în Paradis”. Anunțul făcut de PRO TV „Formatul va avea un host”

Noua emisiune va fi difuzată atât pe PRO TV, cât și pe VOYO, iar filmările „Burlacii: Foc în Paradis” pentru vor începe în această vară și se vor desfășura într-o destinație spectaculoasă din Turcia, într-un cadru exotic, cu peisaje de coastă, apusuri spectaculoase și o atmosferă de paradis care devine decorul perfect pentru povești intense de iubire, după cum au anunțat reprezentanții postului din Pache Protopopescu.

Întrebați de Libertatea dacă în show va apărea doar un burlac sau o burlăciță, cei de la PRO TV au dezvăluit că vor exista mai mulți concurenți, iar o parte dintre aceștia au apărut deja în alte formate matrimoniale de televiziune.

„«Burlacii: Foc în Paradis» reunește un grup de concurente și concurenți care își vor decide reciproc soarta în cadrul show-ului, iar eliminările și salvările vor fi influențate de chimia și compatibilitatea pe care le construiesc pe parcursul competiției.

În cadrul emisiunii «Burlacii: Foc în Paradis» vor apărea persoane deja cunoscute publicului din România, foști concurenți îndrăgiți din reality show-uri de dating, care nu și-au găsit iubirea în experiențele anterioare și care primesc acum o nouă șansă de a construi conexiuni reale și relații autentice în cadrul show-ului”, au spus reprezentanții PRO TV în exclusivitate pentru Libertatea.

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Și, pentru că în spațiul public s-a vorbit despre faptul că „Burlacii: Foc în Paradis” va avea un prezentator sau o prezentatoare, cei de la PRO TV au confirmat acest lucru pentru Libertatea, fără a oferi însă un nume.

„Formatul va avea un host care va ghida momentele-cheie ale competiției și ceremoniile eliminatorii”, au încheiat cei de la PRO TV.

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