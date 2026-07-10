Fondatorul inițiativei Blueprint și protagonist al documentarului Netflix „Don’t Die” a dezvăluit pe rețelele de socializare că are gastrită autoimună (AIG). „Stomacul meu se devorează singur. Corpul meu a început un proces autoimun care a afectat tiroida și apoi mucoasa gastică”, a transmis acesta, veste ce a reaprins dezbaterea despre limitele medicinei preventive și ale biohacking-ului extrem.

Ce este gastrita autoimună, boala cu evoluție tăcută

Gastrita autoimună este o patologie rară, care afectează între 2% și 5% din populație. Sistemul imunitar atacă celulele stomacale, generând o inflamație ce distruge progresiv mucoasa și glandele responsabile de secreția acidului gastic.

Profesorul Vito Annese, de la Policlinico San Donato din Milano, explică faptul că această reducere de acid blochează absorbția fierului și a vitaminei B12. Lipsa acestora poate provoca anemie severă, oboseală cronică (astenie), dificultăți respiratorii și amorțeli la nivelul extremităților inferioare. De cele mai multe ori, afecțiunea rămâne nediagnosticată ani la rând, având ca singure semne senzația de sațietate precoce și digestia lentă.

Bryan Johnson, miliardarul care cheltuie milioane de euro pentru a fi nemuritor, suferă de o boală gravă: „Stomacul meu se mănâncă singur”
Biohacking și metode inedite pentru prleungirea vieții, Foto: Profimedia

Cum a ascuns corpul miliardarului problema gastică ani de zile, în pofida dietelor

Cazul lui Johnson ilustrează perfect natura invizibilă a acestei boli. Timp de 11 ani, antreprenorul s-a luptat cu un deficit cronic de fier care nu a cedat la nicio dietă sau supliment alimentar, fără a ajunge totuși vreodată la anemie. Misterul a fost deslușit de abia în luna mai a acestui an.

Pentru o diagnosticare certă, pe lângă un simplu test de sânge pentru anticorpi, miliardarul a avut nevoie de o colonoscopie, o endoscopie și cinci biopsii gastrice. Astfel, deși Johnson este cel mai cunoscut exponent al optimizării biologice, boala a evoluat nesesizată timp de peste un deceniu.

Miliardarul nu renunță la visul nemuriri: afecțiunea nu scurtează viața, dar cere monitorizare

Deși nu există momentan o terapie care să o vindece definitiv, specialiștii sunt optimiști. Medicul specialist a asigurat publicul că această afecțiune, cu o evoluție în general benignă și controlată prin dietă, nu îi va spulbera pacientului visul nemuririi și nu îi va scurta viața.

Având însă statut de leziune precanceroasă, gastrita autoimună va impune realizarea obligatorie a unei gastroscopii o dată la doi sau trei ani, pentru a preveni posibile complicații majore.

Acum, Johnson și echipa proiectului Blueprint caută tratamente care să îi ajute atât pe el, cât și pe alți bolnavi cu un diagnostic similar. De asemenea, medicii salută deschiderea pacientului, considerând că dezvăluirea publică va încuraja oamenii să își investigheze cauzele din spatele anemiilor inexplicabile.

Miliardarii investesc sume imense în căutarea nemuririi

Longevitatea a devenit o preocupare majoră în Silicon Valley și în cercurile înalte ale societății britanice. Miliardari precum Sam Altman, Peter Thiel și Jeff Bezos investesc sume uriașe în cercetarea anti-îmbătrânire, potrivit The Telegraph.

cameră hiperbarică pentru mai multe persoane
Cameră hiperbarică, Foto: Profimedia

Ce oferă astfel de clinici axate pe longevitate

În clinică, pacienții pot beneficia de terapii inedite precum:

  • Perfuzii cu NAD (nicotinamid adenin dinucleotidă) pentru stimularea energiei celulare. NAD+ este cunoscută drept coenzima responsabilă pentru tinerețe și sănătate și implicată în repararea și regenerarea ADN-ului, și protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
  • Injecții cu Cerebrolysin pentru sănătatea creierului
  • Detoxifiere cu ozon intravenos
  • Dispozitivul ReOxy care simulează condiții de oxigen scăzut
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