7 mituri despre Mounjaro, desființate de medicul diabetolog. Adevărul despre tratamentul modern al obezității

Asist. Univ. Dr. Daniela Stegaru, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” și cadru didactic la Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” din București, explică ce este, de fapt, tratamentul cu Mounjaro și cui i se adresează.

Mitul 1: Mounjaro este pentru oricine vrea să slăbească 2-3 kilograme

Una dintre cele mai răspândite idei greșite este că tratamentul poate fi folosit de orice persoană care își dorește să arate mai bine înainte de concediu.

În realitate, Mounjaro este un tratament medical destinat persoanelor cu obezitate sau suprapondere asociată cu probleme metabolice. „Nu oricine are două-trei kilograme în plus ar trebui să apeleze la un tratament antiobezitate. Există criterii clare și întotdeauna este nevoie de o evaluare medicală completă înainte de inițierea terapiei”, explică dr. Daniela Stegaru.

Mitul 2: Mounjaro este doar o modă apărută pe TikTok

Deși popularitatea medicamentului a explodat în social media, mecanismele pe care se bazează sunt studiate de mulți ani.

Terapiile moderne utilizate astăzi în tratamentul obezității provin din medicamente folosite în diabetologie de peste 15 ani, iar efectele lor asupra scăderii în greutate au fost demonstrate în studii clinice ample.

„Obezitatea este o boală cronică, recunoscută ca atare de mai bine de un deceniu, iar tratamentele actuale sunt rezultatul cercetării medicale, nu al tendințelor din social media”, subliniază medicul.

Mitul 3: Cu Mounjaro slăbești rapid și fără niciun efort

Mulți oameni cred că injecția rezolvă singură problema kilogramelor în plus. În realitate, tratamentul trebuie asociat cu schimbări alimentare și activitate fizică pentru a avea rezultate pe termen lung.

„Nu ne dorim o scădere rapidă în greutate. Atunci când slăbim foarte repede, există riscul pierderii masei musculare, iar organismul are nevoie de timp pentru adaptare”, explică dr. Daniela Stegaru.

Specialiștii recomandă o pierdere progresivă în greutate, considerată mai sigură și mai sustenabilă.

Mitul 4: Dacă ajungi la greutatea dorită, ești vindecat de obezitate

Mulți pacienți consideră că, odată ce au slăbit, boala a dispărut definitiv. Medicii atrag însă atenția că obezitatea este o afecțiune cronică, asemănătoare diabetului sau hipertensiunii.

„O persoană care ajunge la o greutate normală nu este vindecată, ci controlată terapeutic. Dacă se întoarce la obiceiurile care au dus la acumularea kilogramelor, acestea vor reveni”, spune dr. Daniela Stegaru.

Mitul 5: Mounjaro provoacă efecte adverse severe la toți pacienții

Efectele adverse există, însă cele mai frecvente sunt digestive și apar, în general, la începutul tratamentului sau la creșterea dozelor. Greața, balonarea, constipația sau diareea sunt reacții care pot fi gestionate prin monitorizare medicală și ajustarea stilului alimentar.

„Folosim aceste terapii de foarte mulți ani în diabetologie, iar cazurile severe sunt rare. Pacientul trebuie însă să fie urmărit de medic și să respecte recomandările primite”, precizează specialistul.

Mitul 6: Poți mânca orice dacă faci tratament cu Mounjaro

Tratamentul reduce apetitul, dar nu anulează importanța unei alimentații echilibrate. Dr. Daniela Stegaru atrage atenția că băuturile cu multe calorii, smoothie-urile sau sucurile naturale consumate în exces pot sabota rezultatele.

„Fresh nu înseamnă automat sănătos. Lichidele care conțin multe calorii păcălesc mecanismele de sațietate și pot influența eficiența tratamentului”, a explicat medicul.

Proteinele, legumele și porțiile adaptate nevoilor individuale rămân esențiale pentru menținerea masei musculare și a rezultatelor obținute.

Mitul 7: Dacă folosești Mounjaro, înseamnă că ai eșuat să slăbești singur

Poate cel mai nociv mit este cel care transformă tratamentul medical într-un motiv de rușine. „Tratamentul este un ajutor, nu un eșec. Obezitatea este o boală, iar managementul ei trebuie să fie unul medical, bazat pe dovezi și monitorizare de specialitate”, subliniază dr. Daniela Stegaru.

Specialiștii insistă că obezitatea are cauze multiple, de la factori genetici și hormonali până la stres, somn sau mediu social, iar simpla voință nu este întotdeauna suficientă pentru controlul bolii.

Ce este, de fapt, Mounjaro?

Mounjaro (tirzepatidă) este un tratament utilizat în managementul diabetului zaharat de tip 2 și, în anumite indicații aprobate, în tratamentul obezității. Acționează asupra mecanismelor hormonale care controlează apetitul, senzația de sațietate și metabolismul glucozei.

Medicii subliniază însă că tratamentul nu trebuie început fără evaluare de specialitate și nici utilizat după recomandări din social media sau experiențele altor persoane.

Pentru pacienții care îndeplinesc criteriile medicale, Mounjaro poate reprezenta un instrument eficient în controlul obezității, atunci când este integrat într-un plan complex care include alimentație, mișcare și monitorizare pe termen lung.

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