Deși multe femei admiră felul în care Bianca Drăgușanu arată și visează la o siluetă ca a ei, vedeta nu este mulțumită în totalitate atunci când se uită în oglindă. Iubita lui Gabi Bădălău recunoaște că în ultima perioadă a exagerat cu mâncarea nesănătoasă, iar acum este nevoită să țină dietă o perioadă.

„Am fost la munte, recent, și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețele, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim.

Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă!”, a anunțat Bianca, pe pagina ei de socializare.

„Dieta colibri” este regimul pe care Bianca Drăgușanul îl urmează și cu care își dorește să slăbească în doar câteva zile trei kilograme.

Cu 30 de minute înainte de fiecare masă, fosta prezentatoare de la Kanal D2 bea obligatoriu un pahar de apă.

Meniul zilnic al Biancăi Drăgușanu

Mic dejun:

Un pahar cu apă, cu 30 de minute înainte de masă

Omletă din 2 ouă, cu 60 de grame ciuperci

Gustare:

200 de grame kiwi plus 50 de grame nuci

Prânz:

Un pahar cu apă cu 30 de minute înainte de masă

40 de grame de hrișcă plus 150 de grame salată

Gustare:

Un măr verde

Cina:

Un pahar cu apă cu 30 de minute înainte de masă

150 de grame de carne de vită plus 150 de grame salată caldă de legume

Bianca Drăgușanu l-a trimis la sală și pe Gabi Bădălău

Fosta prezentatoare TV a pus piciorul în prag și l-a trimis pe Gabi Bădălău la sală, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Omul de afaceri se antrenează cu Andrei Ivan, cunoscut ca antrenorul vedetelor, într-o sală din București.

„El acum arată cel mai bine de când l-am cunoscut eu, a ajuns la cea mai bună versiune a lui. Mi se pare normal să fie așa, pentru că e cu mine,nu?!”, a spus Bianca Drăgușanu, mândră de iubitul ei, la Xtra Night Show.

Bianca Drăgușanu a spus pe ce cheltuie zilnic bani

Într-un interviu pentru Ciao, Bianca Drăgușanu a recunoscut pe ce cheltuie zilnic bani. Fosta prezentatoare de la Kanal D dezvăluie că zilnic face cumpărături online, nu pentru că nu ar avea ce să poarte, ci pentru că acest fapt o împlinește.

„Zilnic fac shopping online și astfel investesc în starea mea de bine!”, a declarat Bianca Drăgușanu, care are și o colecție impresionantă de bijuterii cu diamante. Nu le-a primit de la vreun iubit, singură le-a cumpărat.

„Frumos ar fi să le primești, pentru că din principiu femeile ar trebui să primească flori și bijuterii, dar, din principiu, pentru că sunt imaginea acestui brand, mi le-am cumpărat singură, de la prietenă mea, care este și patroana acestui magazin. Mi le-am făcut custom made (n.r.: la comandă) și mi le-am cumpărat singură.

Acum nu știu dacă o fi rău sau o fi bine. Acasă am o întreagă colecție de pantofi, ceea ce nu cred că e neapărat o investiție bună! Era mai inteligent să am bijuterii pentru că le poți valorifica oricând. Pantofii și gențile, nu prea”, a completat ea.

