Vica Blochina s-a născut în 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește în România de mai bine de 25 de ani. Ea a lucrat ca balerină în Clubul Melody, din București, alături de o trupă de balet din Lituania. La Melody l-a întâlnit pe Victor Pițurcă și așa a început relația lor interzisă. Vica i-a fost amantă vreme de 16 ani, rodul iubirii lor fiind băiatul Edan, care acum locuiește la tatăl lor.

Acum, la 48 de ani, ea nu mai e balerină, are diferite afaceri care o ajută să se întrețină financiar. E preocupată de afaceri, dar mai ales de felul în care arată. De mai multe ori a apelat la ajutorul medicului estetician, a făcut chiar și o operație care a ajutat-o să slăbească.

Vica Blochina: „Acesta a fost obiectivul meu să alerg 10 kilometri pe zi”

Acum se menține pentru că face mult sport. „Eu întotdeauna am fost un om căruia i-a plăcut sportul. Eu prin sport îmi iau foarte multă energie. Cea mai mare energie, noi, ca oameni, o luăm din sport, din mișcare și din muncă fizică. Tocmai de aceea oamenii care munceau la țară, cândva, erau super sănătoși și plini de energie.

Energia o luăm strict din sport și eu chiar țin foarte mult la acest lucru. Toată viața mea am făcut sport, dar acum m-am axat și mai mult. Acesta a fost obiectivul meu să alerg 10 kilometri pe zi, în fiecare zi, 7 din 7. Am o echipă de oameni cu care lucrez și am nevoie de foarte multă energie pe care să le-o dau mai departe pentru că altfel este foarte greu să lucrezi, mai ales dacă nu ai de unde să iei energia și să o transmiți mai departe”, a mărturisit Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

„Prima dată am început cu 4 kilometri, așa am alergat în primele zile, apoi am trecut la 6 kilometri, săptămâna trecută am ajuns la 8 kilometri și acum am ajuns la 10 kilometri pe zi. Unul dintre cele mai importante lucruri din viața mea este să fac sport. Pentru mine este extrem de important să alerg cei 10 kilometri pe zi”, a mai explicat ea.

„Încerc să am un ritm de viață extrem de eficient”

Totodată, ea ține și post. „Am o viața extrem de disciplinată, acum țin post, alerg, îmi planific tot ce am de făcut. Îmi fac planul în fiecare zi, pe lună, tot ce am de făcut și toate obiectivele. Procedez așa tocmai ca să fiu foarte eficientă. Încerc să am un ritm de viață extrem de eficient. Învăț foarte mult psihologie digitală, numerologia”.

