Bianca Drăgușanu a cerut ajutorul unui medic nutriționist pentru a o ajuta să creeze un regim personalizat pentru a se menține în formă.

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețe, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim.

Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele trei zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă”, a afirmat Bianca pe Instagram.

Cu ajutorul dietei „colibri”, Bianca Drăgușanu reușește să slăbească trei kilograme în doar câteva zile. Mai mult, pentru a fi redusă senzația de foame, este indicat să bei un pahar de apă înainte de fiecare masă, potrivit Unica.

Medicul nutriționist a creat un meniu special pentru Bianca Drăgușanu, pe care ea l-a împărtășit cu fanii ei.

Mic dejun:

Un pahar cu apă cu 30 d eminute înainte de masă Omletă făcută din 2 ouă și 60 grame de ciuperci.

Gustare:

200 grame kiwi cu 50 grame nuci

Prânz: Un pahar de apă cu 30 minute înainte de masă 40 grame hrișcă plus 150 grame salată

Gustare:

Un măr verde

Cina:

Un pahar cu apă înainte de masă 150 grame de carne de vită și 150 de grame de salată caldă de legume

