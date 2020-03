De Denisa Macovei,

“Decizia autorităților a autoizolării acasă a venit destul de brusc, dar am luat hotărârea destul de repede, luând în calcul felul în care au evoluat lucrurile. Pentru mine nu este dificil să rămân în casă, eu sunt un tip care nu se plictisește niciodată, mereu găsesc forme noi de a-mi ține moralul ridicat și de a face lucruri noi. Încerc să văd întotdeauna partea bună a lucrurilor, de exemplu acum am mai mult timp liber pentru a mă ocupa de rețelele de socializare: Instagram, Facebook, Tik Tok. Am venit cu o mulțime de idei, fac filmulețe pentru rețelele de socializare, în place zona de online”, ne-a declarat actorul din serialul “Vlad” în timp ce se pregătea pentru ora de sport.

În pauzele de sport citește și se uită la filme, considerând că această autoizolare este vacanța pe care nu a mai avut-o de mult. “De asemenea, acum am mai mult timp liber pentru citit, pentru filme pe care doream de multă vreme să le văd. Să spunem că e o perioadă de relaxare la nivel global, o perioadă în care și planeta va respire. Pentru mine, ziua trece repede acasă, nu am simțit deloc plictiseala până acum. Fac sport, în curând voi instala și sacul de box, prin urmare am o mulțime de lucruri de făcut acasă, timpul să îmi ajungă. Așa că hai să ascultăm îndemnul autorităților și să stăm cu toții acasă”, ne-a mai spus Piștereanu.





