Marius Crăciun, câștigătorul de la show-ul Ferma, difuzat de Pro TV, a explicat ce intenționează să facă cu premiul de 50.000 de euro primit în urma competiției.

Marius Crăciun a fost cel care a câștigat show-ul Ferma și a intrat în posesia premiului în valoare de 50.000 de euro. Marius Crăciun l-a învins pe Cătălin Moroșanu în duelul din finală. marius Crăciun a acordat un interviu pentru Pro TV, în care a mărturisit ce are de gând să facă cu banii câștigați. Acesta își va achita ratele la casă și își va plăti datoriile.

„Cu majoritatea banilor îmi voi achita datoriile și ratele pe care încă le mai am, o parte din ei se vor duce către creditul pe care îl am pentru apartament și o altă parte mă gândesc să o economisesc pentru orice eventualitate”, a declarat Marius Crăciun.

Pe contul său de socializare, Marius Crăciun a transmis un mesaj prin care le mulțumește fanilor săi pentru că l-au susținut pe durata concursului.

„Probabil cuvintele sunt de prisos, dar momentan vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în această competiție încă de la început sau pe parcursul acesteia. Mulțumesc celor care mi-au scris mesaje de felicitări sau încurajări. Multora nu am apucat să le răspund, dar țin să menționez aici că sunteți minunați și vă apreciez. Vă urez tot ce e mai bun și frumos și să fiți fericiți și sănătoși.

Felicitări @cătălin_morosanu_official care, pe lângă partea competitională, ai arătat ce înseamnă un bun prieten? a fost un duel incendiar și am luptat amândoi până la ultima răsuflare. Tot respectul pentru caracterul tău. ?

@mihaelaradulescuschwartzenberg și @cristibozgann doi oameni de nota 1.000. Oameni minunați de la care am învățat foarte multe și pentru care am un respect imens”, a spus el.

