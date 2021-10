Iubita lui Keo a renunțat la lumina reflectoarelor și se pregătește intens să devină psiholog. Misty s-a lăsat de muzică și a luat o decizie neașteptată în ceea ce privește drumul pe care vrea să-l urmeze când vine vorba despre cariera sa. Experiențele și situațiile grele prin care a trecut au determinat-o să aleagă această profesie.

Misty a vorbit și despre problemele cu care ea s-a confruntat, fiind diagnosticată cu tulburări de personalitate narcisică. După ce a rămas însărcinată, iubita lui Keo a devenit pasionată de psihologia copilului, iar ea este specializată pe terapii de familie.

„Da, îmi doresc să urmez această carieră. Cu muzica îmi este din ce în ce mai greu. Sunt din ce în ce mai puține evenimente. Majoritatea artiștilor încearcă să-și găsească și alte activități pe lângă. De mică am avut o chemare, mă trezeam că sunt psihologul prietenelor. Sunt specializată pe terapii de familie. Am rămas însărcinată în primul an de facultate și mi-am dat seama cât de tare mă pasionează psihologia copilului. Mi-am răspuns la anumite întrebări. În viață am întâlnit diverse persoane cu tulburări de personalitate și m-au marcat și au avut un impact destul de puternic asupra mea. Eu am avut de-a face cu tulburarea de personalitate narcisică, care este destul de întâlnită în domeniul nostru. Atunci nu am știut ce se întâmplă, că sunt victima unui om care nu-și conștientizează problema, că te abuzează emoțional și îți face niște răni psihice. Poți rămâne marcat. Să ajungi la anxietate, depresie, să-ți pierzi încrederea în sine”, a spus Misty la emisiunea „Hai cu fetele”, de la Prima TV.

Misty: „Mi-a fost foarte greu să iau o bonă, sunt foarte posesivă”

De când a devenit mamă, iubita lui Keo s-a schimbat total. Misty a declarat că fiica sa a fost foarte dependentă de ea până la vârsta de un an și câteva luni. Micuța nu putea să stea fără mama ei, însă acum că a crescut, lucrurile s-au mai schimbat.

„E pasionată de muzică, de foarte mică. Îmi amintesc că nu știa să vorbească, dar fredona «Purple Rain». La noi se aude constant muzică în casă. Preferatul ei este Michael Jackson.

Mi-a fost foarte greu să iau o bonă, sunt foarte posesivă. Și ea a fost într-un fel foarte dependentă, până la un an și ceva. Eu nu puteam să mă ridic în picioare de pe canapea, că intra în panică. Acum m-am relaxat, ea e mai măricică”, a povestit Misty despre experiența ca mămică.

