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Rezultatele loto din 5 iulie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 37,72 milioane de lei la 6 din 49 la tragerea loto din 5 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro) și la categoria a II-a, un report în valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.