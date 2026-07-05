Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est, cu un portofoliu variat – de la hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse din hârtie pentru igienă, până la role utilizate de alți producători în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. În România, produsele societății dețin aproape jumătate din cota de piață.

Facilități de producție la Petrești și Dej

În cele două facilități pe care la deține – la Petrești și la Dej (județul Cluj) – sunt produse 100.000 de tone de hârtie tissue, iar capacitatea de procesare a produselor finite se ridică la peste 75.000 tone. Circa 35 la sută din totalul producției este exportată. Compania principală a grupului de firme a avut în 2025 o cifră de afaceri totală de 767,5 milioane de lei (153 de milioane de euro) și un profit net de 57 de milioane de lei (11,4 milioane de euro). Totul, cu circa 560 de angajați, dintre care aproape 300 la Petrești, iar restul al Dej. O altă firmă din grup a avut anul trecut o cifră de afaceri de 118 milioane de lei (23 de milioane de euro), dar și o pierdere netă de 19,5 milioane de lei (aproape 4 milioane de euro). În total, afacerile derulate pe cele două platforme industriale se ridică la o valoare de aproximativ 180 de milioane de euro pe an.

Compania românească este deținută de INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai important fond de private equity din Țările Baltice. Achiziția a fost finalizată în 2025, fără, însă, a se face publică valoarea tranzacției. „Private equity” înseamnă, la modul simplu, capital privat investit în companii care nu sunt listate la bursă. Un fond de private equity strânge bani de la investitori mari (bănci, fonduri de pensii, persoane fizice) și cu acești bani cumpără companii, de obicei cu potențial de creștere, le restructurează și le modernizează timp de câțiva ani, după care le vinde mai scump – obținând profit pentru investitori. Fondul baltic a achiziționat Pehart Grup de la un alt fond cu activitate similară – Abris Capital Partners – care, la rândul său, a cumpărat producătorul de hârtie, în 2015, de la antreprenorul român Ioan Tecar în două tranşe – în 2015 a preluat 55% din acţiuni, iar în 2017 a achiziționat restul acţiunilor. Tecar a devenit proprietarul Pehart Petrești în 2005, când a cumpărat active (clădiri și utilaje) ale societății aflate într-o situație economică dificilă, în schimbul a 3,7 milioane de lei, respectiv circa 1 milion de euro, la cursul de atunci.

Istoria fabricii de pe malul râului Sebeș

Povestea fabricii de hârtie de la Petrești, localitate componentă a municipiului Sebeș, a început în anul 1837. A fost construită pe malul râului Sebeș, apa fiind la acea vreme, esențială pentru funcționarea fabricii, furnizând atât energia necesară procesului de producție, cât și sprijin pentru transportul materiilor prime. În primii ani, hârtia era produsă din materiale de in și cânepă, care erau colectate, curățate și transformate într-o pastă fibroasă. Aceasta era apoi întinsă în straturi subțiri, presată și uscată pentru a deveni hârtie.

Fabrica a fost la început o moară pe malul Sebeșului

Un moment important a avut loc în 1873, când fabrica a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare după preluarea sa de către o companie austriacă. Ulterior, au fost introduse tehnologii moderne și o nouă mașină de fabricat hârtie, care a contribuit la creșterea capacității de producție. Austriecii au introdus instalații pentru prelucrarea lemnului și producerea pastei de hârtie. Lemnul era adus de pe Valea Sebeșului prin plutărit, fiind transportat pe apă de la munte până în apropierea fabricii.

Fabrica de hârtie din Petrești

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, fabrica era una dintre cele mai importante unități de profil din Transilvania. În 1894 a fost pusă în funcțiune propria centrală hidroelectrică. În 1912, fabrica producea aproximativ 6.000 de tone de hârtie anual și avea între 420 și 450 de muncitori. În 1921, după unirea Transilvaniei cu România, fabrica de la Petrești a devenit societate pe acțiuni de sine stătătoare sub denumirea Fabrica de Hârtie Petrifalău S.A. În 1930 a fost instalată o nouă linie modernă pentru producerea pastei mecanice din lemn, capabilă să susțină un volum tot mai mare de producție.

Fabrica de hârtie din Petrești

În perioada comunistă, producția a fost diversificată masiv. La Petrești se produceau caiete, cofraje pentru ouă, hârtie de împachetat, hârtie de scris, hârtie indigo, hârtie pentru țigarete, registre și multe alte produse din zona de maculatură. Numărul angajaților a crescut constant, ajungând la aproximativ 1.000 înainte de 1990. După schimbările economice ale anilor ’90, fabrica a trecut prin procese de transformare și scădere a producției și a angajaților. Asociația Salariaților a devenit acționarul majoritar al societății, iar în lipsa unor investiții majore s-a ajuns aproape de faliment.

Românii preferă produse colorate și parfumate

În ultimii 20 de ani, compania din Alba a fost modernizată, având în prezent, la Petrești, două mașini moderne cu ajutorul cărora se obține hârtia tissue. Alte două astfel de mașini funcționează la Dej. Materia primă esențială, celuloza, este importată din Europa de Nord (în special Suedia) și din America de Sud. Una dintre cele două linii de producție de la Petrești prelucrează celuloza cu fir lung, iar cealaltă – celuloza cu fir scurt. Hârtia obținută este, ulterior, transformată în produsele finite prin intermediul a două linii complet automatizate, dotate și cu roboți industriali. La Petrești se produce, în special, hârtie igienică și mai puțin prosoape de bucătărie.

Fabrica de hârtie din Petrești

Pe lângă cele două produse principale, fabricate în două, trei și patru straturi, compania mai oferă șervețele de masă, batiste, șervețele de hârtie în cutie precum și alte produse cerute pe piața hârtiei tissue.

„Exportăm în multe țări, dar pentru noi, focusul, în momentul de față, e conceptul «away from home». În principal este vorba despre Horeca, dar aici intră și piața de cosmetică, spitale, clinici. Tot ceea ce se consumă în afara casei, pentru noi, e o piață. Iar noi încercăm în momentul de față să ajungem să creăm perspectiva asta cu o hârtie de calitate”, afirmă Ovidiu Hoza, director comercial Pehart Grup. Acesta conduce o echipă de șase oameni care trebuie să vândă o producție de 180 de milioane de euro pe an. O validare a calității produselor o reprezintă intrarea recentă pe piața unităților sanitare din Ungaria. Produsele Pehart – atât cele pentru uz industrial, cât și cele pentru uz casnic – sunt exportate în țări din centrul, estul și sudul Europei, de la Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, la Republica Moldova, Macedonia sau Serbia, dar ajung și în Israel, Albania, Bulgaria, Grecia și chiar Croația și Mecedonia.

Ovidiu Hoza, director comercial Pehart Grup. Foto: Linkedin

„Sunt cerințe care vin din zonele externe, care stabilesc un nivel de calitate. La acest nivel de calitate, noi suntem acreditați pe toate certificările. Într-un strat, mai încercăm doar zona de monorole. În prezent, piața arată că produsele din două straturi au cea mai mare scădere din industrie. În același timp, cele cu trei straturi se mențin, iar la patru straturi se constată o creștere. Însă piața de patru straturi, ia din cea de trei straturi, nu e o piață nouă. Acum testăm cinci straturi pentru că oamenii chiar cumpără și astfel de produse. Și mi-am dat seama că sunt cei care spun «banii pentru mine nu sunt o problemă»”, spune Ovidiu Hoza. O altă constatare a pieței locale este faptul că românii preferă produse de mai bună calitate față de țări mult mai dezvoltate din Europa, respectiv hârtie tissue parfumată și colorată. De menționat că parfumul se pune doar pe tub, iar culorile sunt certificate și testate dermatologic.

Celuloză Pehart

Tineri școlarizați prin învățământ dual

În contextul lipsei unor programe educaționale dedicate industriei hârtiei în România, Pehart Grup a inițiat, în toamna lui 2024, parteneriate oficiale cu instituții de învățământ și a semnat contracte de practică școlară.

„Obiectivul este pregătirea generațiilor viitoare de specialiști într-un sector economic stabil și cu perspective solide de dezvoltare. În cadrul programului de învățământ dual (3 ani), 28 de elevi (dintre care 12 la fabrica din Petrești și 16 la cea din Dej) își desfășoară stagiile de practică la fabrică. Sub coordonarea unui specialist desemnat de companie, care colaborează cu reprezentanții unităților de învățământ, elevii dobândesc competențe tehnice relevante, într-un mediu de lucru real, aliniat atât cerințelor curriculare, cât și standardelor operaționale ale industriei. Pentru a stimula performanța și implicarea, compania noastră organizează activități cu caracter competitiv, recompensate prin premii. Totodată, elevii beneficiază de sprijin concret din partea companiei, sub forma burselor lunare și a unei mese în fiecare zi de practică”, se precizează într-un comunicat al companiei. Proiectul va continua și în anii următori. Inițiativa are ca obiectiv atât formarea specialiștilor pentru industria hârtiei, cât și impulsionarea unei reforme sistemice în formarea profesională, care să continue dincolo de ciclul dual, atât în liceu, cât și în învățământul superior.

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