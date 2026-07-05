Ce promite, de fapt, BYD

BYD spune că, în China, acoperă pierderile economice rezultate dacă are loc un accident cu răspundere legală în timp ce șoferul folosește Urban NOA, funcția de navigație urbană asistată din sistemul Gods Eye. Mașina trebuie folosită conform regulilor, iar cazul trebuie să intre în condițiile stabilite de producător.

Partea interesantă este că nu vorbim doar despre o zgârietură în parcare. Acoperirea poate include reparația mașinii, daune pentru bunuri ale terților și despăgubiri pentru vătămări corporale. Mai multe publicații internaționale au relatat că nu există un plafon de despăgubire, că nu este nevoie de o poliță separată de „asigurare pentru condus inteligent” și că prima de asigurare a clientului nu ar trebui să crească în anul următor.

Dar există o limită importantă: programul este valabil un an, în China, pentru clienții noi și pentru proprietarii existenți care fac update la Gods Eye 5.0. Nu se aplică automat în Europa sau România.

Ce este Gods Eye

Gods Eye este sistemul BYD de condus asistat. Numele sună spectaculos, dar ideea este simplă: mașina poate ajuta șoferul la direcție, accelerație, frânare, schimbări de bandă, parcare și urmărirea traseului de navigație, în funcție de versiunea sistemului.

BYD are mai multe variante: Gods Eye C pentru funcții mai accesibile, Gods Eye B cu LiDAR și funcții mai avansate, plus Gods Eye A pentru modelele premium. Prin strategia „Intelligent Driving for All”, BYD încearcă să ducă aceste funcții pe cât mai multe mașini, nu doar pe modele scumpe.

Aici este diferența față de multe branduri. BYD nu vrea ca sistemele avansate de condus asistat să fie doar un lux de 80.000-100.000 de euro. Vrea să le transforme într-un argument de masă, inclusiv pe modele mai accesibile.

Diferența față de Tesla

Comparația cu Tesla este inevitabilă. Tesla are Full Self-Driving, redenumit în multe piețe Full Self-Driving Supervised. Numele pare să promită condus autonom, dar cuvântul-cheie este „Supervised”: șoferul trebuie să supravegheze permanent mașina și să fie pregătit să intervină.

Tesla vinde sistemul ca opțiune scumpă și nu are o promisiune echivalentă prin care să spună că plătește toate pierderile dacă FSD greșește. În modelul Tesla, responsabilitatea rămâne în mare parte la șofer.

BYD face altceva. Nu spune neapărat că Gods Eye este mai bun decât FSD în orice scenariu, dar spune: dacă sistemul nostru este folosit corect și totuși provoacă un accident, noi ne asumăm nota de plată. Este o diferență uriașă de mesaj.