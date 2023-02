Invitată în platoul Știrilor Kanal D, Teo Trandafir a dezvăluit câteva dintre secretele din culisele emisiunii pe care aceasta o prezintă în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, de la 10.00, la Kanal D. Prezentatoarea i-a povestit Cristinei Dorobanțu despre obiceiurile pe care le are înainte de a intra în emisiune.

„De fiecare dată când pregătim emisiile suntem relaxați, râdem, ne dam idei unii celorlalți. Suntem în același timp și foarte atenți și focusați pe ceea ce facem.

Referitor la ritual, cred că fiecare prezentator de televiziune are unul. Eu, de exemplu, mă machiez începând de la același ochi și mă încalț începând de la același picior. Am o rugăciune pe care o spun de fiecare dată înainte de a intra în emisie”, a spus Teo Trandafir într-un interviu pentru Kanal D.

Prezentatoarea a vorbit și despre modul în care se aleg subiectele pentru emisiunea sa. Teo Trandafir are invitați cu povești impresionante și vine în fața telespectatorilor cu subiecte de mare interes.

„Omul trebuie să fie relaxat, distrat, intrigat, informat. În funcție de asta, alegem și subiectele pentru emisiune. Cele care mă impresionează pe mine cel mai mult au în centru un personaj care-i gata să ofere și să împărtășească.

În afară de subiectele informative sau de curiozitățile de fiecare zi, se întâmplă (n.r.-în platoul emisiunii) lucruri pe care eu nu le-aș rata”, a adăugat moderatoarea emisiunii „Teo Show”.

Cum economisește bani Teo Trandafir

Prezentatoarea de la Kanal D a resimțit și ea scumpirile din ultima perioadă. Pentru a economisi, Teo Trandafir susține că a renunțat să mai meargă atât de des la mall, pentru că făcea prea multe cumpărături.

„Le-am resimțit (n.r. – scumpirile) ca toți oamenii din această țară și, sigur că da, am luat măsuri. Nu am mai mers prin mall-uri ca de obicei doar ca să arunc un ochi pentru ca apoi să ies cu sacoșile pline de acolo. Nu mă mai duc decât când am nevoie de ceva, știu exact unde mă duc, punct ochit, punct lovit, cumpăr exact ce am nevoie și plec. Scumpirile nu iartă pe nimeni și cred că cei mai mulți dintre noi suntem atenți la cum ne gestionăm bugetul”, a declarat vedeta pentru Unica.

Ce ar face Teo Trandafir dacă ar renunța la televiziune

Întrebată ce ar face dacă ar renunța definitiv la televiziune, mai ales că s-a zvonit în vară că ar pleca de la Kanal D și că show-ul ei ar fi scos de pe post, Teo Trandafir a explicat: „Prima chestie care-mi trece prin minte ar fi următoarea mişcare: şase luni de pauză în care să iau meditaţii pe domeniul construcţiilor, într-o limbă care-mi este familiară: araba. Pe lângă asta, eu mai vorbesc şi franceza, şi engleza. Plec în Dubai, închiriez un apartament şi mă duc să mă angajez la o firmă de construcţii.

Dar eu vreau să iau bani din ridicarea unei clădiri, nu din chiriile pe două camere decomandate. Sau pot să mă întorc la filologie, la fonetică. Dar am sentimentul că televiziunile au încă nevoie de oameni ca mine. Nu de alta dar, vorba regretatei Stela Popescu: «Fetiţă, ia uită-te tu în spate şi vezi cine vine după tine.» Şi m-am uitat…”.

