Bănel și Cristina au decis să nu mai formeze o familie, dar au o relație bună de părinți pentru fetele pe care le au împreună.

Prezent la o gală importantă, unde a și primit un premiu, fostul fotbalist de la FCSB a venit însoțit de câțiva dintre copiii pe care îi antrenează la propria sa școală de fotbal.

Bănel a vorbit despre relația pe care o are cu cele două fete ale lui. El a mărturisit că le duce și la ia de la școală pe cele mici în fiecare zi, după care merge cu ele la baschet sau la gimnastică. Se bucură foarte mult că acestea iubesc sportul, la fel ca el, și că îi duc pasiunea mai departe.

„Sincer vă spun și nu mă ascund, în fiecare dimineață le duc la școală. Pe cea mare o duc la școală că intră la 12, pe cea mică o iau de la școală și o duc la gimnastică, și cea mare face baschet. Mă bucur că au ales să facă sport, pentru că sportul înseamnă disciplină, educație, înseamnă educație pentru toată viața ta”, a spus Bănel pentru Spynews.ro.

Bănel Nicoliță a mai declarat că nu e deloc un tată strict, ci mai degrabă preferă să aibă o relație de prietenie cu fiicele sale.

„Nu sunt strict, sunt un tată care comunică, întreb, încerc să ajut. Sunt alături de ele indiferent dacă greșesc, că și eu am greșit la rândul meu. Las lucruri să se întâmple ca să pot să mă duc la un subiect, că dacă le-aș zice eu nu face aia, nu face aia, într-o zi tot o să facă. Așa că las să facă și văd ce se întâmplă, le explic pas cu pas și sunt sigur că fetele mele și copiii de la școala de fotbal au ce se învețe de la mine.

Eu cred că am fost disciplinat în tot ce am făcut, în tot ce am vorbit, nu mi-am ascuns niciodată durerea sau bucuria, așa că ei nu au decât să se bucure că sunt alături de ei”, a mai declarat fostul fotbalist pentru sursa citată.

