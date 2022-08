Ce filme românești intră în competiția națională pentru a ajunge propunerea României la Oscar 2023

Dintre cele șase filme, trei reprezintă debuturi regizorale, două au fost nominalizate în competiția Festivalului de Film de la Cannes, iar unul dintre ele este primul film caritabil realizat în România.

1. „Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie” (r. Andrei Huțuleac)

Maya Noelle Prediger, în rolul Marei

Al doilea lungmetraj al regizorului Andrei Huțuleac, „Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie” este un film inspirat din fapte reale, care spune povestea Marei (Maya Noelle Prediger), o fetiță de 12 ani care suferă de o boală incurabilă – o formă agresivă de cancer. Copila, alături de prietenii ei, descoperă un copac fermecat, aflat în apropiere de un centru de îngrijiri paliative, și pornește într-o aventură în lumea „Amintirilor din copilărie” a lui Ion Creangă.

„Copacul dorințelor: Amintiri din copilărie” e primul film caritabil din România, fiind realizat în beneficiul Fundației Hospice Casa Speranței, care oferă asistență paliativă gratuită persoanelor cu boli incurabile.

Din distribuția filmului fac parte Teodor Corban (Bunicul), Matei Dima (Mircea), Micutzu Cosmin Nedelcu (Negustorul), Ada Condeescu (Asistenta Hospice) și Irina Margareta Nistor (Frizerița).

Trailer:

2. „Imaculat” (r. Monica Stan, George Chiper-Lillemark)

Ana Dumitrașcu joacă rolul unei tinere de 18 ani care ajunge într-o clinică de dezintoxicare.

Debutul în lungmetraj al regizorilor Monica Stan și George Chiper-Lillemark a primit trei distincții la Festivalul Internațional de Film de la Veneția 2021: Premiul pentru debut „Luigi De Laurentiis Award Lion of the Future”, „Authors under 40 Award” pentru cel mai bun scenariu și premiul pentru cea mai bună regie al secțiunii „Giornate degli Autori”.

„Imaculat” este o dramă psihologică, ce o are în centru pe Daria (Ana Dumitrașcu), o tânără de 18 ani care ajunge într-o clinică de dezintoxicare pentru dependența sa de heroină. Pornind de la o experiență personală a regizoarei, filmul explorează relațiile interumane din această clinică: personajul principal ajunge să fie subjugat, în vreme ce intervențiile celor care ar fi trebuit să îl apere se întâmplă doar în situații extreme.

Filmul îi are în rolurile principale pe Ana Dumitrașcu, Vasile Pavel și Cezar Grumăzescu, alături de care apar și Rareș Andrici, Ilona Brezoianu, Bogdan Farcaș, Ionuț Niculae, Florin Hrițcu și Tiberiu Dobrică.

Trailer:

3. „Metronom” (r. Alexandru Belc)

Cadru din „Metronom” via IMDB

În timp ce Țiriac și Năstase joacă finala Cupei Davis împotriva Americii, în 1972, doi liceeni se iubesc și scriu scrisori la emisiunea „Metronom” de la Europa Liberă, prezentată de Cornel Chiriac. Când băiatul primește aprobarea să plece definitiv din țară, împreună cu familia, tinerii știu că trebuie să se despartă. Dar nu se așteaptă ca ultimele zile împreună să devină hotărâtoare pentru întreaga lor viață, se arată în sinopsisul filmului.

Deși la prima vedere pare o poveste de dragoste, filmul explorează societatea românească a anilor 70, când politica și cultura își puneau amprenta asupra existenței fiecărui cetățean. „Metronom” este un film despre curaj, teamă, riscuri și un proces de maturizare marcat de incertitudini și decizii dificile.

„Metronom” a primit premiul pentru regie la secțiunea „Un certain regard” de la Festivalul de Film de la Cannes 2022.

În rolurile principale ale filmului îi găsim pe actorii Mara Bugarin, Șerban Lazarovici și Vlad Ivanov. Filmul „Metronom” este debutul în lungmetrajul de ficțiune al lui Alexandru Belc, care a mai semnat documentare precum „8 martie” (2012) și „Cinema, mon amour” (2015).

Trailer:

4. „Miracol” (r. Bogdan George Apetri)

Ioana Bugarin joacă rolul Cristinei Tofan, o tânără călugăriță novice.

Cu premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția 2022, filmul „Miracol” a marcat prima participare, în ultimii 12 ani, a unui lungmetraj românesc în secțiunea competițională Orizzonti.

Împărțit în două capitole, „Miracol” o urmărește pe tânăra călugăriță novice Cristina Tofan (Ioana Bugarin) în timp ce se strecoară afară dintr-o mănăstire izolată pentru a merge la spitalul din orașul vecin. Nereușind să-și rezolve problemele și să-l găsească pe bărbatul pe care îl caută, pe drumul de întoarcere întâlnește o soartă neașteptată.

A doua parte a filmului îl are în centru pe Marius Preda (Emanuel Pârvu), inspectorul de poliție plecat pe urmele ei și care-i reface drumul pas cu pas. Investigația lui aduce la lumină indicii și confesiuni care conduc nu numai înspre adevărul greu de înțeles din spatele acțiunilor Cristinei, ci și la un posibil miracol.

Trailer:

5. „Crai Nou” (r. Alina Grigore)

Cadru din filmul „Crai Nou”

Alina Grigore a semnat atât regia, cât și scenariul filmului său de debut. Pentru a construi universul din „Crai nou”, tânăra cineastă s-a inspirat din realitatea satului în care a crescut, unde a stat de vorbă cu mai mulți tineri, însă a atras-o în mod particular povestea uneia dintre fete.

„Crai nou”, care îi are în distribuție pe Ioana Chițu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi și Vlad Ivanov, urmărește evoluția psihologică a unei tinere în vârstă de 22 de ani, care locuiește într-un sat, alături de o familie disfuncțională. Aceasta dorește să plece la București pentru a studia, însă unii dintre membrii familiei se opun.

„Crai Nou” a fost câștigător al marelui premiu la Festivalul Internațional de Film San Sebastian 2021.

Trailer:

6. „R.M.N.” (r. Cristian Mungiu)

Cadru din RMN, sursa captură Youtube

Cel mai recent film al regizorului Cristian Mungiu pornește de la o știre de presă: în comuna Ditrău, din județul Harghita, comunitatea a organizat un protest față de angajarea a doi srilankezi la brutăria locală.

În filmul „R.M.N.” Cristian Mungiu face o radiografie mai amplă a societății românești – dar și europene, deopotrivă –, explorând fricile și stereotipurile cu care se confruntă. Din distribuția filmului fac parte actorii Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu și Orsolya Moldován.

Aflat în competiție la Festivalul de la Cannes 2022 pentru marele premiu, „R.M.N.” nu a fost distins de juriul din Franța. Cristian Mungiu a mai primit însă un Palme dOr pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” (în 2007), premiul pentru cel mai bun scenariu, la Cannes, pentru filmul „După dealuri” (în 2012), și premiul pentru regie, tot la festivalul de la Cannes, pentru „Bacalaureat” (în 2016).

Trailer:

