„Am avut deja primele spectacole, am deschis stagiunea estivală, ne pregătim mereu cu emoții. Da, am emoții, am și de dat, vând, și în rate, cu 100 de euro roaba cu emoții”, a povestit Jean Paler, care a pregătit pentru anul acesta un spectacol inedit, care cuprinde și bancuri.

Jean Paler: „Am multe numere comice”

„Am multe numere comice, subiectul principal și aproape total este litoralul. Am și vreo două bancuri bune, unul e cu președintele Klaus Iohannis și cu o pensionară, care se roagă în fața unei icoane, ca să îi dea o viață mai bună.

Cu bancurile astea eu le pun capac tuturor, ies în glorie de pe scenă. Am venit la mare ca să fac lumea să râdă, nu să plângă, nu pomenesc de azilele groazei și nici despre război. România e prea tristă și prea îmbâcsită de știri dureroase, nu vedeți că a dat paharul pe afară? Dacă le aduci aminte românilor de greutăți, îi termini. Turiștii dau bani ca să se distreze, să uite de toți și de toate!”, a mai declarat Jean Paler pentru Playtech.

Anul acesta, pe litoral, el joacă în ”Dă, Doamne, să nu mai mor!”, ”Stele de 5 stele” și în ”Trece șirul anilor”. De curând, Jean Paler a rămas fără banii de pe card. Imediat a luat legătura cu cei de la bancă și spera să își recupereze banii pierduți. 1.000 de lei i-au fost retrași de pe card, toți banii pe care acesta îi avea. După ce a vorbit cu cineva de la departamentul de securitate al băncii, Jean Paler voia neapărat să își primească banii înapoi.

„Am sunat acum la București, după ce ieri mi-au spart contul si mi-au golit cardul, 10 milioane de lei vechi, că nu aveam prea mulți. Mi-au blocat cardul și a făcut un formular doamna cu care am vorbit, în care eu nu recunosc tranzacțiile! Va intra în discuție la departamentul de securitate al băncii și numai dacă am noroc s-ar putea sa recuperez banii, lucru care zic ei că nu se știe”.

Ce pensie are Jean Paler

Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are. „Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine.

M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

