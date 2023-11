Ce i-a spus Marius Moga lui Kamara atunci când l-a auzit prima oară cântând. Compozitorul nu a vrut să colaboreze cu el. „Pentru ei a fost șocant”

„Înainte să apară trupa Alb Negru, la un an, era un eveniment.(…) Am trecut de mai multe etape, dar Moga nu m-a ales.

A spus: «foarte bine, dar ai un dinte ciobit» Eu i-am zis: Ok, dar se rezolvă». Că prestația mea a fost foarte bună, aveam un pardesiu de piele, am cântat de la Gică Petrescu și de la Dan Spătaru, <Țărăncuță>.

Pentru ei a fost șocant să vadă o persoană mai colorată care să cânte romanțe, nu am trecut de etapa respectivă. I-am mulțumit lui Moga, că imediat după aceea am făcut trupa.

Ăsta a fost destinul. În seara aia m-am dus la un club, mă întrebaseră bodygurazii dacă am invitație, dar toată lumea intra, nu era nicio listă.