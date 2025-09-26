Fostul politician a vorbit despre cât de apropiată este relația cu fiica sa și despre cum Eva Maria i-a povestit tot ceea ce a trăit cât timp ea a fost în închisoare.

„Cumva ea presupunea că voi veni. Însă, de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla. În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit. Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea, folosește ocaziile în care noi spunem povești pentru ca ea să îmi spună lucruri pe care nu mi le spune direct, ci din perspectiva unei povești despre altcineva.

Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă mămica venise. Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în oricele acelea până a ajuns acasă”, a declarat Elena Udrea, potrivit Spynews.

Cât timp s-a aflat în închisoare, Elena Udrea i-a dăruit fiicei sale câte un cadou, în fiecare an, Eva Maria fiind extrem de fericită de gestul mamei sale.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

„În fiecare an îi tot dădeam câte un pisic. Acolo erau tot felul de animale (n.r. în închisoare). Primea niște pisicuți. O dată unul, apoi doi. Se nășteau acolo și îi luam, chiar era indicat ca cineva să îi adopte”, a mai declarat Elena Udrea.