În urmă cu câteva zile, Adrian Sînă a părăsit România cu destinația Pakistan. Avea să participe acolo la o nuntă fastuoasă din orașul Lahore. Într-un hotel de vis, într-o locație de lux, doi tineri îndrăgostiți s-au căsătorit în prezența familiilor lor, prietenilor, apropiaților. Au vrut ca la nunta lor să le cânte chiar Adrian Sînă, căci melodiile lui se aud des la radiourile de acolo.

Visul lor a devenit realitate. Adrian Sînă a interpretat multe melodii, printre ele și cele ale trupei Akcent. Mare a fost surprinderea când toți cei prezenți cântau alături de el, știau toate versurile.

„Cu siguranța unul dintre cele mai spectaculoase momente din carieră mea, o nuntă superbă în Lahore. Parcă am visat, parcă am fost într-un film la Bollywood… #akcentlive #mypassion”, a transmis artistul pe rețelele de socializare.

Adrian Sînă a postat pe contul lui de Instagram și un clip video, a filmat-o pe mireasă, pe ginere, dar și pe toți cei prezenți care cântau alături de el. Acum ceva vreme, Adrian Sînă a susținut și concerte în Pakistan.

Adi Sînă, dezvăluiri despre noul lui proiect

Adi Sînă s-a reprofilat în pandemie. A lăsat muzica pe planul doi în viața lui și s-a apucat de afaceri împreună cu soția. Artistul, fostul membru de la Akcent, a explicat cu ce se ocupă în prezent și cât timp mai are pentru muzică.

„Cosmeticele îmi ocupă 80% din timp, iar muzica, doar 20%. Acum ne ocupăm de firma noastră online de cosmetice. Am muncit mai mult în pandemie decât în timpuri normale într-un alt domeniu. Împreună cu Anca am deschis un brand de cosmetice şi am lucrat foarte mult la proiectul acesta.

Adică m-am reprofilat. N-am renunţat la muzică, am stat mai puţin în studioul de înregistrări, am concerte în fiecare săptămână. Şi cu toate acestea lucrez în fiecare zi la partea de cosmetică, pentru că a trebuit să învăţ, să o iau de la zero. Acum ştiu totul despre vopsele de păr, creme antiîmbătrânire. M-am documentat foarte mult cu un an înainte de pandemie, am deschis magazinul acesta. Iar în pandemie ne-am extins şi am învăţat foarte multe lucruri despre zona asta. Am făcut muzică ani de zile devenind o rutină, iar acest proiect m-a făcut să studiez mult şi să învăţ lucruri noi. O să lansez şi o linie pentru bărbaţi toamna asta şi sper că va fi bine”, a povestit Adi Sînă pentru Click.

