„Cosmeticele îmi ocupă 80% din timp, iar muzica, doar 20%. Acum ne ocupăm de firma noastră online de cosmetice.

Am muncit mai mult în pandemie decât în timpuri normale într-un alt domeniu. Împreună cu Anca am deschis un brand de cosmetice şi am lucrat foarte mult la proiectul acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Adică m-am reprofilat. N-am renunţat la muzică, am stat mai puţin în studioul de înregistrări, am concerte în fiecare săptămână. Şi cu toate acestea lucrez în fiecare zi la partea de cosmetică, pentru că a trebuit să învăţ, să o iau de la zero.

Acum ştiu totul despre vopsele de păr, creme antiîmbătrânire. M-am documentat foarte mult cu un an înainte de pandemie, am deschis magazinul acesta. Iar în pandemie ne-am extins şi am învăţat foarte multe lucruri despre zona asta.

Am făcut muzică ani de zile devenind o rutină, iar acest proiect m-a făcut să studiez mult şi să învăţ lucruri noi. O să lansez şi o linie pentru bărbaţi toamna asta şi sper că va fi bine”, a povestit Adi Sînă pentru Click.

Citeşte şi:

Reportaj pe teren cu pompierii români care au impresionat Grecia: duș la tulumbă, mâncare la cutie

Refuzat în primul caz de judecători, primarul Băluță cere eliminarea unui alt articol și rescrie el investigația jurnalistică

Fosta firmă a șefului CJ Maramureș, Ionel Bogdan, 11 contracte cu primării și școli din județ, în primele 3 luni după ce a fost ales

PARTENERI - GSP.RO JENANT! » Primarul-pedofil din Iași, gest șocant față de campioanele olimpice întoarse de la Tokyo: „Așa e în comună”

Observatornews.ro Mamă criminală, în lacrimi pe TikTok, după ce şi-a ucis fiica de trei ani pentru că i-a întrerupt o partidă de amor, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 10 august 2021. Vărsătorii au nevoie de sprijin, ca să poată pune în aplicare anumite planuri

Știrileprotv.ro O șoferiță a ieșit dintr-o benzinărie și a spulberat un motociclist. Vehiculul său a fost rupt în două. VIDEO

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"

PUBLICITATE (Publicitate) Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!